Objeto sospechoso en el aeropuerto de Newark resultó no ser peligroso, según autoridades portuarias de EE. UU.

Una terminal del aeropuerto de Newark, que sirve a la ciudad de Nueva York, fue evacuada este sábado durante una hora tras el hallazgo de una olla a presión en un cubo de la basura que resultó no ser peligrosa, informó la Autoridad Portuaria en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, miembros de los servicios de emergencia, detectives, unidades de policía canina, bomberos locales y un equipo especializado en bombas del condado se desplazaron al aeropuerto, donde las autoridades ordenaron una evacuación parcial en torno a las 5.00 hora local (21.00 GMT), según el canal local NBC 4.

El objeto fue hallado por la policía en un cubo de la basura situado en la tercera planta de la terminal A, en el área que precede al control de seguridad de los pasajeros, después de que una persona informara de que había una bolsa abandonada.

Aproximadamente una hora después de evacuar a los pasajeros para inspeccionar el objeto, la Autoridad Portuaria señaló en Twitter que no reportaba peligro y que los usuarios del aeropuerto experimentarían algunos retrasos debido al incidente.

Suspicious package at #ewr Terminal A has been cleared by authorities. Passengers should expect some residual delays. [72]

There is police activity in front of Terminal A at Newark Liberty Airport. Passengers should expect some delays. Updates to follow.