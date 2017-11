OEA analizará si casos de violaciones de DD. HH. en Venezuela serán remitido a la Corte Penal Internacional

Este jueves la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará la tercera sesión para escuchar los casos de violaciones de los Derechos Humanos (DD. HH.) en Venezuela, con el objetivo de precisar si serán remitidos a la Corte Penal Internacional (CPI).

La jornada está prevista que se realice en dos encuentros, uno a las 11:00 p.m. (hora de Washington D.C., EE. UU.) y otro a las 2:30 p.m., en la sede del organismo internacional.

El grupo evaluador está conformado por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.

