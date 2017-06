"OEA, no nos des la espalda",el reclamo de opositores venezolanos en Cancún

Con el lema "OEA, no nos des la espalda", decenas de opositores venezolanos residentes en Cancún se manifestaban este domingo en el aeropuerto de este balneario mexicano al que llegan los participantes de la Asmablea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Repartidos en dos grupos en los acceso a la terminal área, los venezolanos, en su mayoría jóvenes que desde hace años han llegado en busca de una mejor vida ante el deterioro de las condiciones en su país, portaban pancartas con mensajes a la OEA mientras agitaban banderas rojo, azul y amarillo.

"Yo me autoexilié cuando las protestas de 2014, yo estaba con él y me sentía perseguida. Ahora le venimos a pedir a la OEA que no nos dé la espalda", dijo a la AFP Paola Seco, una arquitecta de 31 años que vive en Cancún desde hace dos años y que trabaja en el sector de la construcción.

La OEA se reúne en Asamblea General a partir de este lunes en un exclusivo resort de este destino del Caribe mexicano, que ya es resguardado discretamente por guardias presidenciales, constató la AFP.

Colaboración AFP

