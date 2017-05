OEA se reunirá este lunes para definir fecha y lugar de la reunión de cancilleres de Venezuela

Este lunes, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá para definir la fecha y el lugar de la reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis que vive Venezuela, tras el rechazo de la propuesta por parte de naciones aliadas de celebrarla el próximo 22 de mayo en Washington.

En ese sentido, la OEA ha convocado un Consejo Permanente extraordinario este lunes a las 16.00 hora local (20.00GMT) donde tratarán como único punto en el orden del día: " La designación de la fecha y lugar de la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministro de Relaciones Exteriores".

A diferencia de la propuesta que no prosperó el miércoles, presentada por la delegación de Canadá, esta no menciona tan siquiera la palabra "Venezuela" y no propone ni fecha ni lugar.

Por otra parte, fuentes diplómaticas señalaron que no existe un acuerdo al respecto, pero se disputan los días 29 y 31 de mayo.

Durante la sesión realizada el pasado miércoles, donde Ecuador y algunas naciones fieles a Venezuela lograron posponer la votación de la reunión de cancilleres, demostró que no será fácil que el grupo de los 14 países que promieven el encuentro logren consolidar los 18 apoyos que necesitan para fijar una fecha próxima.



Sin embargo, cuando se trata de asuntos referidos a Venezuela en la OEA, es necesario conseguir el apoyo de por lo menos cuatro de los ocho países que se han desmarcado de Caracas: Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, Santa Lucía, Guyana, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago.

Los 14 países que propusieron la convocatoria del día 22, para la que ya habían hecho sitio en sus agendas sus respectivos ministros de Exteriores, fueron los impulsores de la iniciativa: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Con información de EFE

