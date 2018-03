ONG venezolana Provea rechaza premio en Argentina por considerar que los censuraron

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), informó que decidió rechazar el premio Emilio Mignone, otorgado por la cancillería Argentina, ya que condicionaron “la participación en la ceremonia de premiación a no leer las palabras de Raúl Cubas (un argentino exiliado en Venezuela en 1979 y cofundador de la ONG en 1988), debido al tipo de descripción que hacía sobre la situación actual de los derechos humanos en el país del cual es ciudadano”.

LEA TAMBIÉN: “Madres tienen que escoger a cuál de sus niños alimentar”: Livia Machado, integrante de la sociedad pediátrica de Venezuela

Ante tal situación la organización lamentó que no puedan acudir a la ceremonia para dar a conocer los padecimientos de los venezolanos, pero resaltaron que “la única obediencia a la que está dispuesta a someterse es a la de los principios y valores en derechos humanos”.

Cabe resaltar que el premio Emilio Mignone, es entregado por el gobierno de Argentina desde el año 2007 y busca reconocer la labor de las organizaciones que luchan por los derechos humanos.

#16Mar Provea declinó recibir el premio Emilio Mignone otorgado por la Cancillería argentina - Click to see also ☛ https://t.co/VPh9OdSO2L