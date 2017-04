ONG venezolanas convocan a segunda protesta mundial contra Nicolás Maduro este sábado 29 de abril

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Un Mundo Sin Mordaza, Fundeci, Redes Ayuda, Mujeres Venezolanos en Acción, Acceso a la Justicia y Foro Penal, convocaron a la segunda protesta mundial contra Maduro para este sábado 29 de abril.

"Convocamos a todos los ciudadanos de todas partes, pero especialmente a la diáspora venezolana, a levantar la voz para que el mundo conozca lo que está ocurriendo en Venezuela. Las vidas que se han perdido a manos de los organismos de seguridad y que son delitos que no prescriben", afirmó Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza,.

Ratificó que se debe consolidar el pronunciamiento de más organismos internacionales y gobiernos de más países, "para lo cual, estamos promoviendo nuevamente esta protesta mundial denominada 'No Más', en honor a las decenas de caídos en Venezuela durante estas manifestaciones, que ya suman 26 venezolanos fallecidos y casi 500 lesionados".

El objetivo es que no quede en Venezuela lo que está pasando, sino que de manera pacífica, se tomen en cuenta todos los actores que deseen apoyar y no saben cómo hacerlo porque no viven en el país. Hasta el momento han confirmado su participación venezolanos en las siguientes ciudades: EEUU - Nueva York y Washington, DC. Argentina - Buenos Aires. Chile – Santiago. Portugal – Lisboa. Perú – Lima. Barbados. Italia – Roma. España – Madrid. Brasil - São Paulo. Canadá – Vancouver.

Redaccción NTN24 Venezuela

