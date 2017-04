Oposición anuncia que "no habrá normalidad en Venezuela mientras siga el golpe de Estado y la dictadura" y marchará este miércoles a la sede de un poder público

“El día miércoles nos movilizaremos al municipio Libertador no decimos cuál es el punto final, porque no le podemos dar 72 horas para que se preparen”, afirmó el diputado Miguel Pizarro.

La movilización partirá de los mismos puntos del 19 de abril. Es decir: Santa Rosalía – Gran Colombia, 23 de Enero – Sucre – Avenida Principal de Los Flores, Macarao – Caricuao – Plaza El Indio, La Vega – La Paz – Avenida O'Higgins, Montalbán – La Villa, Paraíso – Multiplaza, Antímano – Mamera, Junquito – Luis Hurtado – Km 12, Vista Alegre – Metro La Paz, San Juan – Maternidad, La Pastora – Puente Guanábano, San José – San Bernardino – Candelaria – Altagracia – Plaza La Estrella, San Agustín – Autopista Edif. Hornos de Cal, Santa Teresa – Plaza Concordia, Coche – Res. Venezuela, El Valle – Longaray, San Pedro – Crema Paraíso, La Victoria – Metro Los Símbolos, C. C. Los Cedros – El Recreo, Plaza Las Américas, Calle Elice, Unicentro, Santa Fe, Procter & Gamble – La Trinidad, Plaza Altamira, C. C. Millenium.

Por su parte, el diputado Freddy Guevara afirmó que "no habrá normalidad en Venezuela mientras siga el golpe de Estado y la dictadura" y convocó este martes a la sesión en la Asamblea Nacional y el miércoles a la movilización.

1. Hoy Vzla se plantó contra la dictadura: resistimos y tomamos las principales vías del país por más de 9h. Estamos preparados para más. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 25 de abril de 2017

2. Como estamos en dictadura, nuestra lucha tiene costos irreparables e injustos: 3 vzlanos han perdido la vida y + de gravedad. Justicia! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 25 de abril de 2017

3. Está protesta debe dejarle claro a Maduro y su combo que no habrá normalidad en Vzla mientras siga el golpe de estado y la dictadura. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 25 de abril de 2017

4. Vamos avanzando Vzla. No nos rindamos. Mañana AN a continuar proceso institucional y el miércoles: a la calle de nuevo! Fuerza y Fe! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 25 de abril de 2017

Redaccción NTN24 Venezuela

