Oposición desmiente al gobierno de Maduro sobre retomar el proceso de diálogo luego de las elecciones

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Luis Florido, desmintió al gobierno de Nicolás Maduro quien afirmó que luego de las elecciones regionales previstas para el próximo 15 de octubre, retomaran el proceso exploratorio del diálogo en República Dominicana.

“Nuevamente desmentimos al Gobierno y a embajador de Caracas en Santo Domingo. Falso que la próxima semana se retomará el proceso exploratorio”, escribió a través de su cuenta en Twitter.

Reiteró que no asistirán al proceso hasta que el primer mandatario nacional cumpla con las condiciones establecidas por la oposición.

“En lugar de avanzar en el proceso exploratorio, ha retrocedido porque nos quitaron garantías electorales al no sustituir candidatos”, agregó.

En este sentido, invitó a los venezolanos a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el fin de lograr un cambio en el país.

Estas declaraciones se realizan un día después de que el jefe de la comisión el Gobierno para el diálogo, Jorge Rodríguez, dijera que luego de las elecciones regionales, cerrarán con representantes de la oposición un “acuerdo de convivencia”.

2. Desde la Unidad reiteramos lo dicho el 26sep. No asistiremos a RD porque no habían avances, Nicolas Maduro no cumplió condiciones #10Oct