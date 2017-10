Oposición muestra las que serían las pruebas de que el CNE forjó actas en Bolívar

Un diputado de la oposición venezolana publicó el miércoles fotografías que corresponderían a las actas electorales de varias mesas de votación del estado Bolívar y que demostrarían el supuesto fraude con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría declarado vencedor al oficialismo en la región.



"El CNE forjó un número de actas para robarle el triunfo a Andrés Velázquez en Bolívar", escribió en su cuenta de Twitter el legislador Enrique Márquez, antes de publicar las "pruebas" de la presunta manipulación.

El estado Bolívar es una de las 18 regiones en las que se ha impuesto el oficialismo en las elecciones a gobernadores celebradas este domingo en los 23 estados del país.



El CNE -que dio a conocer las cifras del resto de estados la misma noche del domingo- ha tardado hasta la madrugada del miércoles en hacer públicos los resultados en Bolívar, lo que ha aumentado las sospechas de fraude.



Según lo publicado por el diputado, el CNE sumó al candidato oficialista Justo Noguera más de mil votos, y restó a su rival, el opositor Andrés Velásquez, más de 150 votos.



"Son muchas otras las actas forjadas por la Junta Regional del CNE. Las estaremos compartiendo por esta vía, denunciando el fraude evidente!!", dijo el legislador Márquez.

Según el experto en procesos electorales venezolano Eugenio Martínez, el CNE "sumó al candidato del PSUV (el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) en 11 mesas 2.066 votos, suficientes para que 'ganara' la elección".



"11 máquinas (de votación) no transmitieron. Los datos se cargaron manualmente y al hacerlo se cambiaron", dijo en su red de Twitter el especialista.



La alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que obtuvo la victoria en 5 estados- no reconoce los resultados globales de las elecciones a gobernadores debido a las múltiples irregularidades del CNE para favorecer al oficialismo que ha denunciado durante el proceso.

Aca va la primera prueba del fraude en Bolivar. En esta mesa del Municipio Cedeño le suben al candidato del PSUV de 138 votos a 440 votos!!! pic.twitter.com/pBvmgtBjbV — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) 18 de octubre de 2017

En esta otra acta el incremento para el PSUV es de 116 a 359 votos. Notese en la foto tanto el acta de la maquina como lo publicado por CNE pic.twitter.com/eXn3YFtcVg — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) 18 de octubre de 2017

En esta otra acta le tumban 79 votos a Andrés Velázquez y le agregan 189 votos al candidato del PSUV pic.twitter.com/vIoybAnD6J — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) 18 de octubre de 2017

Son muchas otras las actas forjadas por la Junta Regional del CNE. Las estaremos compartiendo por esta via, denunciando el fraude evidente!! — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) 18 de octubre de 2017

Colaboración EFE

