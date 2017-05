Oposición venezolana continúa en las calles y marcha este lunes hacia la Defensoría del Pueblo

Los líderes de la oposición venezolana convocaron para este lunes a una marcha hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas, cuando faltarán dos días para completar los dos meses de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.



"Vamos a la Defensoría del Pueblo por nuestros caídos, por los detenidos, por las violaciones de los derechos, por usted que tiene una gran razón para estar en la calle y es que no le alcanza la plata, por usted que no tiene cómo alimentar a su familia, por usted que no encuentra medicinas", dijo el diputado José Manuel Olivares.

En una rueda de prensa, Olivares anunció que, además, en "algunos estados del país tienen marchas de educadores, otras de campesinos, otras de productores".



Señaló que la movilización en Caracas será para exigir y recordarle al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que no está ahí para defender ese cargo.

En la capital los manifestantes se concentrarán desde las 10:00 am en los siguientes puntos de encuentro establecidos en el oeste y este de la ciudad: Distribuidor Santa Fe; Parque Cristal; Bello Monte; Plaza Francia de Altamira; Centro Comercial La Villa en Montalbán; Centro Comercial Multiplaza Paraíso y en Longaray de El Valle.

