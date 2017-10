Oposición venezolana exige a Tibisay Lucena y al CNE que cumplan con la Ley de Procesos Electorales

La coordinadora Electoral del Comando Nacional de Campaña de la Unidad Democrática, Liliana Hernández en rueda de prensa exigió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que cumpla lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y publique las denuncias que se han venido realizando a lo largo del proceso.

"Nuevamente le pedimos que cumpla con la Ley de Procesos Electorales, en esta oportunidad exigimos y ratificamos lo expresado por el rector Luis Emilio Rondón que el CNE está en la obligación legal de publicar las denuncias presentadas por los candidatos", sentenció Hernández.

La coordinadora le recordó a la presidenta del CNE que las renuncias de todos los candidatos que participaron en el proceso de primarias ya fueron entregadas y están en poder el ente comicial.

"Cada una de las renuncias tiene el sello de recibido de las Juntas Regionales, sello de Recibido de la Junta Electoral, por lo tanto la información le llegó a usted hace más de una semana, tan es cierto que ustedes mandaron a elaborar estos cuadros en los que tienen registradas las renuncias y las sustituciones estado por estado", acotó.

Liliana Hernández fue tajante al señalar "lo que queremos es que tu (Tibisay Lucena) le informes a los electores que estos candidatos no están participando en el proceso electoral, de no ser así que ocurre, hay una oferta engañosa generada por el Consejo Nacional Electoral, por las cuatro rectoras del CNE que no le han informado a los electores que esos candidatos renunciaron y no van a participar en el proceso".

Recordó que la renuncia de los candidatos no requiere la aceptación del poder electoral, pues es un acto y decisión del candidato establecido en el artículo 62 de la Lopre.

Hernández exigió que en las próximas horas la presidente del CNE debe publicar e informar en los medios nacional e internacionales la renuncia de cada uno de los candidatos en los distintos estados del país, "porque es su obligación".

Redacción NTN24 Venezuela

