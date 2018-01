Oposición venezolana pide al presidente dominicano “hacer un llamado de respeto” en el diálogo

La coalición de partidos políticos venezolanos, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pidió al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, acompañante internacional en el diálogo que se realiza en ese país, “hacer un llamado al respeto entre las partes”.

A través de un comunicado, que no especifica si participaran o no en el diálogo que se tiene previsto para este jueves, la MUD hizo la petición debido a los señalamientos realizados por el ministro Néstor Reverol, quien afirma que la oposición dio la ubicación del ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez.

VEA TAMBIÉN: Diosdado Cabello afirmó que la oposición venezolana no irá al diálogo en República Dominicana

“Señor Presidente, queremos pedir respetuosamente a usted, se sirva hacer un llamado al respeto entre las partes. Que las condiciones mínimas para interactuar en este proceso se rijan por las buenas maneras y enmarcadas en los principios democráticos. Por ello pensamos que nuestro próximo encuentro debe regirse por normas claras desde el punto de vista metodológico (…) Adicionalmente, nos parece fundamental preservar el grupo de Cancilleres acompañantes, que sin duda han contribuido de manera efectiva a un mejor entendimiento de los temas debatidos”, reza el comunicado.

Para este jueves, se tiene previsto que se realice la cuarta jornada del diálogo, con el fin de buscar una salida a la crisis venezolana. Luego de que no consiguieran llegar a un acuerdo el pasado sábado 13 de enero.

En las reuniones participan el presidente de República Dominicana, Danilo Medina; el exjefe de gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, y representantes de los facilitadores Chile, México, Nicaragua, Bolivia, y San Vicente y las Granadinas.

La principal exigencia de la MUD son garantías de transparencia para las presidenciales, en las que Maduro, según sus colaboradores, buscará la reelección.

Redacción NT24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve