Oposición venezolana podría pronunciarse en las próximas horas sobre las presidenciales

El diputado a la Asamblea Nacional, Stalin González, indicó que en las próximas la Mesa de la Unidad se pronunciará ante la convocatoria a elecciones presidenciales para este 22 de abril.

"Es una decisión que tenemos que tomar juntos (...) Hay que pensarlo, todas las decisiones hay que pensarlas bien y evidentemente hay todo un cuadro para decir que no hay que participar en ese evento, porque no es una elección como está pautada en la Constitución (...) Nosotros no podemos seguir tomando decisiones apresuradas", expresó en una entrevista para Onda.

El parlamentario de Un Nuevo Tiempo abog{o por la cosntrucción de una plataforma amplia entre todos los sectores del país. "Eso no significa que la MUD haya muerto, sino que necesitamos ir a un espacio de encuentro de todos los opositores", expresó.

