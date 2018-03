Oposición venezolana reprochó detención de Rodríguez Torres, pese a su legado como ministro chavista

A pesar que el exministro chavista, Miguel Rodríguez Torres, es recordado por haber fundado el Sebin, organismo que ha encarcelado a buena parte de los presos políticos de Venezuela y hoy lo detiene a él, varios dirigentes de la oposición manifestaron su rechazo a la aprehensión del exfuncionario.

RELACIONADO: Ex ministro Rodríguez Torres fue detenido por funcionarios del Sebin: Gobierno venezolano confirmó su captura por "conspiración"

Entre los que se pronunciaron destaca el integrante de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, quien escribió en su cuenta en Twitter “Miguel Rodríguez Torres también tiene Derechos Humanos y como venezolano, a mí también me importa”, por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano, señaló “todos tenemos derechos humanos, todos merecemos poder expresar nuestras ideas sin ser perseguidos por ellas. Así de simple”.

El parlamentario José Manuel Olivares, se pronunció vía Twitter al escribir “jamás debemos aprobar cosas como la del General Rodriguez Torrez Hoy! La reconciliación y el perdón son la base de la verdadera transición”.

-AÚN LO RECUERDAN COMO “TORTURADOR”-

Pero la respuesta de los venezolanos no se hizo esperar, otros dirigentes políticos y ciudadanos aprovecharon las redes sociales para evocar fotos, vídeos y eventos que marcaron la gestión de Rodríguez Torres como ministro chavista.

En este sentido, desde la cuenta en Twitter del preso político Lorent Saleh se recordó que, Rodríguez Torres “fundó el Sebin, dirigió persecuciones, desapariciones, detenciones y atropellos contra estudiantes durante años, armó paramilitares en todo el país, creador de centros de torturas como La Tumba”.

De igual forma, el diputado Rosmit Mantilla mantuvo que “en el 2014, Miguel Rodríguez Torres, me sembró un caso que me llevó a la celdas del SEBIN por dos años y medio. Hoy es el perseguido y encarcelado por la misma justicia injusta con la que él me quitó la libertad para siempre. Arriba existe algo que todo lo ve y no olvida”.

Otros tantos tuiteros también compartieron fotos y vídeos de momentos en los que Rodríguez Torres ejecutaba acciones de la mano del mismo organismo que hoy lo ha llevado a la cárcel.

Miguel Rodríguez Torres también tiene Derechos Humanos y como venezolano, a mí también me importa — Aveledo (@aveledounidad) 13 de marzo de 2018

Todos tenemos derechos humanos, todos merecemos poder expresar nuestras ideas sin ser perseguidos por ellas. Así de simple. — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 14 de marzo de 2018

Mi hermano está secuestrado en el Sebin desde hace 5 meses! Jamás debemos aprobar cosas como la del General Rodriguez Torrez Hoy! La reconciliación y el perdón son la base de la verdadera transición — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 13 de marzo de 2018

1- En el 2014, Miguel Rodríguez Torres, me sembró un caso que me llevó a la celdas del #SEBIN por dos años y medio. Hoy es el perseguido y encarcelado por la misma justicia injusta con la que el me quitó la libertad para siempre. Arriba existe algo que todo lo ve y no olvida. — Rosmit Mantilla (@rosmitm) 13 de marzo de 2018

¡Atención!

Miguel Rodríguez Torres:

-Fundó el SEBIN

-Dirigió persecuciones, desapariciones, detenciones y atropellos contra estudiantes durante años

-Armo paramilitares en todo el país

-Creador de centros de torturas como La Tumba

-Torturador y asesino por excelencia del Chavismo pic.twitter.com/p8JtvzkxH6 — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) 13 de marzo de 2018

Que el mundo vea este vídeo. Sin duda es para recordar los crímenes de Miguel Rodríguez Torres. Destruyó un campamento de 243 estudiantes. Entrego su vida por la Revolución en el 2014 y hoy fue preso por esa misma Revolución. pic.twitter.com/9f3BYvLCzu — Maihen (@MaihenH) 14 de marzo de 2018

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve