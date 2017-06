Opositores venezolanos piden a la OEA resolver la crisis en su país antes de que sea tarde

Una delegación de parlamentarios opositores venezolanos pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) "resolver la crisis del país antes de que sea tarde" y emitir este lunes una resolución "contundente" de condena al Gobierno de Nicolás Maduro.



"Le exigimos a la OEA que hay que resolver la crisis venezolana antes de que sea tarde y le hacemos un llamado afectuoso pero contundente a todos los países del Caribe a que entiendan que la crisis venezolana no aguanta más", dijo el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido.



Los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), algunos de los cuales siguen siendo fieles aliados de Venezuela, son la clave para que este lunes se pueda aprobar una resolución sobre la crisis en la nación petrolera en la reunión de cancilleres que comienza a las 14.00 hora local (19.00 GMT).



La reunión de cancilleres es previa a la inauguración oficial de la 47 Asamblea General de la OEA, la cita anual más importante del organismo, que tendrá lugar entre este lunes y el miércoles en Cancún.



En una rueda de prensa junto a otros cinco opositores, Florido pidió a los países de la OEA que este lunes se "expresen con fuerza, con contundencia" en un texto que "rechace la Asamblea Constituyente" y que exprese que "las elecciones generales son la mejor vía para el diálogo político y democrático".

También indicó que el texto debe pedir el "cese de la presión y de la justicia militar a civiles".



Por su parte, el diputado Williams Dávila dijo a los países del Caribe que la oposición venezolana "cree en la cooperación económica, recíproca y progresiva, no en dádivas", en una alusión indirecta al petróleo subvencionado venezolano que han recibido esas naciones durante años a través de Petrocaribe.



El encuentro de este lunes sigue al celebrado el pasado 31 de mayo en Washington y tuvo que suspenderse tras cinco horas al constatar que no había acuerdo posible entre las dos propuestas de declaración presentadas.



El texto de EE. UU., México, Perú, Canadá y Panamá pide cancelar la Asamblea Constituyente en Venezuela y es muy crítico con el Gobierno de Maduro, mientras que el documento del Caricom -aliados tradicionales de Venezuela- no recoge esas demandas.



Por el momento, esas siguen siendo las propuestas que están sobre la mesa a la espera de que el Caricom, o ciertos países de ese grupo, planteen alguna alternativa de acercamiento, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.



Llegar a aprobar un texto no será fácil porque en una reunión de cancilleres se necesita el voto de 23 miembros para tomar cualquier decisión, los dos tercios de los 34 países representados (todos los del continente, salvo Cuba).



En lo que sí sería posible un acuerdo es en pedir al Gobierno de Venezuela que solicite ayuda humanitaria, que inicie un nuevo proceso de diálogo con la oposición y que acepte que un grupo de países ejerza como acompañante de ese esfuerzo.



Si no hay acuerdo, los 14 países impulsores del encuentro sopesan alternativas, como tratar de aprobar un proyecto de resolución ya en la propia Asamblea General, donde solo se necesitan 18 votos, o emitir simplemente una declaración de prensa.

EFE

