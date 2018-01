Oprah Winfrey asegura que no se postulará a la presidencia de los Estados Unidos en 2020

Luego de su elogiado discurso en la entrega de los premios Globo de Oro, la presentadora Oprah Winfrey aseguró en una entrevista a la revista InStyle, que no tiene como objetivo presentarse en las próximas elecciones presidenciales del 2020 en EE. UU.

Se especuló tras su impresionante intervención durante la gala, que representaría al partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en los próximos comicios.

La presentadora afirmó: "Siempre me he sentido segura de mí misma, con lo que puedo o no hacer. Y no es algo que me interese. No tengo el ADN para eso".