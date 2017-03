Organización de DDHH. de Venezuela alerta sobre las "gravísimas consecuencias" de "golpe de Estado"

La organización de Derechos Humanos de Venezuela Awareness (VA) alertó a la comunidad internacional de las "gravísimas consecuencias inmediatas" del "golpe de Estado" producido, a su juicio, en Venezuela.

Venezuela Awareness (Venezuela Vigilante) acusó al Tribunal Supremo de Justicia de haber "roto el hilo constitucional" al "arrasar" la Asamblea Nacional y otorgar poderes especiales al presidente Nicolás Maduro con dos fallos que consolidan "la dictadura en Venezuela".

La organización con sede en Miami (EE.UU.) denunció que ahora "los ciudadanos venezolanos pueden ser juzgados de acuerdo al criterio del Poder Ejecutivo, asumiendo funciones del Poder Judicial", y los asambleístas, privados de su inmunidad parlamentaria, pueden ser juzgados por "traición a la Patria" entre otros delitos graves.

"No hay democracia y estamos ante un gobierno que no cede, no escucha y no tiene intenciones de hacer un giro a la democracia. Todo el poder ilimitado se encuentra en manos de Nicolás Maduro" y, con esto, se produce "el fin de la democracia venezolana", señala un comunicado de VA.

La organización manifestó su "alarma" por que el TSJ haya intentado "dar un baño de legalidad para atornillar en el poder a Maduro" con argumentos que se basan en el "enemigo interno" y la "injerencia exterior", "frases típicas de las dictaduras".

A juicio de la organización, con un presidente con poderes "ilimitados" y antecedentes de "acusar y señalar a sus opositores como traidores, amenazándolos con cárcel, nos enfrentamos a un panorama gravísimo para el futuro inmediato"}

Colaboración EFE

