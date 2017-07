Órgano electoral venezolano impedirá a los medios independientes documentar el desarrollo de la Constituyente

La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que la prensa independiente sólo podrá estar a 500 metros de los centros de votación en la Constituyente de este 30 de julio.

Advirtió que los medios de comunicación ingresarán al Centro de Votación para cubrir la votación de una personalidad y se retirarán cuando ésta haya finalizado. Sin embargo, solo pueden entrar aquellos que estén acreditados.

Prohibió el ingreso de los medios en los centros de votación de contingencia (El Poliedro de Caracas, Palacio del Deporte de Los Teques). "Los medios no podrán superar los 500 metros del perímetro de seguridad para resguardar a las electoras y los electores".

La prensa internacional ha estado limitada para documentar este proceso, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa denunció que las credenciales para el evento han sido negadas a los medios críticos.

Además, el pasado jueves se impidió la entrada al país del periodista argentino, Jorge Lanata.

Lucena reiteró que "impedir el ejercicio del derecho al sufragio constituye un delito y además responde a una acción antidemocrática", en referencia a los llamados de opositores para que las personas se abstengan de votar.

"El juego democrático implica que en cada proceso electoral hay intereses contrarios y los electores deciden de acuerdo a esa oferta electoral, y si no es de su agrado también tiene la opción de no participar. Eso es democracia. Lo que no es democracia es la utilización de la violencia como un chantaje para el impedimento de un evento electoral", expresó.

Insistió en que los electores deben acudir a sus centros de votación habituales y de verse impedido puede acudir a cualquiera de los centros electorales ubicados dentro del municipio donde se encuentre registrado, algo que viola claramente la Ley de Procesos Electorales en Venezuela que establece que el votante ejercerá su derecho únicamente en el centro donde esté registrado, para evitar el voto múltiple.

Redacción NTN24 Venezuela