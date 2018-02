Osmel Sousa podría dirigir Miss Brasil: Los anuncios se harían la próxima semana

Miss Brasil podría ser dirigida por Osmel Sousa, mejor conocido como "El Zar de la Belleza", luego de su renuncia al concurso en Venezuela el pasado 6 de febrero, según el portal informativo, Primera Hora.

Según la información publicada, el cubano-venezolano no quería dejar a su país. Sin embargo, la crisis económica habría obligado al Zar retirarse el Miss Venezuela, organización donde había conseguido 7 coronas en el Miss Universo.

“Osmel estuvo trabajando anteriormente con el Miss Brasil y los brasileños querían que se fuera a vivir allá, pero él estaba muy bien en Venezuela, era un ídolo allá, y le costaba dejar a tanta gente querida. Sin embargo, ahora que la situación política del país cambió y el país no ofrece ninguna seguridad, el martes tiró el primer bombazo con su renuncia y hoy sale para Brasil”, dijo una fuente al portal.

VEA TAMBIÉN: "El Zar de la Belleza" de Venezuela, Osmel Sousa, anunció su retiro del certamen

La información podría ser anuncianda la próxima semana, de llegar a un acuerdo con Osmel y Miss Brasil a través de la cadena de televisión Bandeirantes, con quien estaría trabajando.

Los proyectos que tenía aparte del Miss Venezuela no se paralizan, según el portal, Sousa seguirá en el panel de “Nuestra belleza latina”. Pese a que ya no se transmite, se prevé que realice concursos para mujeres con sobrepeso y que ayude a la franquicia de Puerto Rico que ahora está bajo el mando de WAPA TV.

“Eso no me consta, pero el hecho de que Osmel haya hecho el anuncio de su dimisión el día después que se hiciera público que Desirée Lowry y Luisito Vigoreaux perdieron la franquicia de Puerto Rico me hace pensar que se podría contratar sus servicios”, concluyó.

REVISE: Cantante mexicano José José fue hospitalizado en Miami

Sousa nació en Cuba en 1959 y siendo un niño migró a Maracaibo (noroeste de Venezuela). Luego se mudó a Caracas y comenzó su carrera en los medios de comunicación como publicista e ilustrador, desarrollando poco a poco su interés por los concursos de belleza.

En la década de los 70, Gustavo Cisneros adquirió los derechos del concurso Miss Venezuela y designó a Sousa como presidente de la organización.

Venezuela ha ganado siete coronas del concurso Miss Universo y ostenta el récord Guiness de haber triunfado en ese concurso en dos ocasiones consecutivas, en 2008 y 2009 con Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, respectivamente. La última venezolana en ganarlo fue María Gabriela Isler en el 2013.

DE INTERÉS: Kylie Jenner revela el nombre completo de su pequeña hija con el rapero Travis Scott

Redacción NTN24 Venezuela / Colaboración AFP

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve