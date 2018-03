Osmel Sousa rompe el silencio tras escándalo por el Miss Venezuela

El “Zar” de la belleza, Osmel Sousa, quien durante 40 años dirigió el Miss Venezuela, salió al paso a la polémica que se ha generado en los últimos días sobre este concurso y los presuntos vínculos de las mises con hombres adinerados, en este sentido el expresidente del certamen dijo a través de su cuenta en Instagram que “en ningún momento yo he actuado en perjuicio de ninguna de las miles de candidatas que pasaron bajo mi mando en el Miss Venezuela. Mi trabajo y mi vocación fue siempre proteger a las candidatas por encima de todo hasta llegar al punto de la sobre protección. De eso pueden dar fe miles de candidatas que pasaron por la quinta”.

Sousa agregó que “nadie se imagina el dolor que me produce ver el nombre de Venezuela mancillado estos últimos días y ver cómo pretenden destruir logros y reputaciones que tomaron años de incansable esfuerzo construir”. Aclaró que actualmente no es el presidente del concurso porque los “directivos de la empresa se han dedicado a minar mi autoridad y a desplazarme profesionalmente (…) así, simplemente no tenía sentido seguir ejerciendo mi labor”.

El “Zar” de la belleza, enfatizó que “mi trayectoria y mis logros dan fe absoluta de mi conducta profesional e intachable por más de 40 años. Logros que serían imposibles si hubiese actuado con mala fe o usando a otras personas especialmente a personas bajo mi responsabilidad y protección como moneda de cambio para lucrarme económicamente”.

Redacción NTN24 Venezuela

