“Ozzie” Guillén advierte a grandes ligas venezolanos no jugar en el país

"Un pelotero de estos se llega a lesionar y no va a venir un fanático, no va a venir un dueño (de equipo venezolano), no va a venir ninguno a darle los miles de dólares que se ganan, los millones de dólares que ganan" en Estados Unidos, opinó "Ozzie" Guillen, quien recomienda a los peloteros venezolanos en las Grandes Ligas no jugar en su país natal.

Figuras como Félix Hernández (Marineros de Seattle) y Alcides Escobar (Reales de Kansas City) jugaron esta temporada en la liga venezolana, en la que Guillén llevó las riendas de los Tiburones de La Guaira hasta su eliminación el martes en las semifinales del torneo.

Sin embargo, Guillén es firme en su advertencia. Una lesión en la liga nacional puede costarle caro a estos jugadores grandes ligas.

"Sinceramente, le agradecemos que ellos sean parte de la liga, pero personalmente yo creo que ningún pelotero de Grandes Ligas debería jugar aquí", sentenció en entrevista a AP.

Esta es la primera actuación de Guillen como manager en la liga venezolana. Estuvo al mando de los Medias Blancas entre 2004 y 2011. Fue elegido como el Manager del Año de la Liga Americana en 2005, la temporada en la que el equipo ganó su primera Serie Mundial desde 1917.

El béisbol es el deporte número uno en Venezuela y la presencia de estrellas como Escobar, que jugó con los Tiburones, ayuda en un campeonato que sirve para aliviar las penas de los fanáticos que día a día sufren los embates de la continuada crisis social, política y económica que los agobia.

"Esto no es por la plata, no. Es por la pasión que tiene uno por esto. Tú crees que Escobar va a querer estar montado en un autobús a las cuatro de la mañana" para viajar "de aquí a Puerto La Cruz", sede de los Caribes de Anzoátegui, un recorrido de unos 350 kilómetros de carretera en muy mal estado.

Colaboración AP

