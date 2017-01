Ozzie Guillén espera volver a dirigir en la "estresante" y "difícil" liga del béisbol venezolano

El mánager de los Tiburones de La Guaira, Ozzie Guillén, dijo que espera volver a dirigir en la "estresante" y "difícil" Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), de acuerdo a declaraciones que recogieron este martes los medios venezolanos.

"Espero regresar, por lo que hemos vivido en Venezuela me preocupaban más las cosas fuera del terreno que dentro de él, y fuera me ha ido bastante bien", dijo Guillén sobre una eventual participación en la LVBP en la venidera temporada.

"He estado en mi casa por mucho tiempo, he disfrutado de todos los estadios y he visto a varios amigos".

Guillén, un timonel con experiencia de Grandes Ligas y ganador de la Serie Mundial de 2005, dijo además que no esperaba el nivel de dificultad que ha encontrado en Venezuela.



"Quizás ha sido un poquito más difícil de lo que pensé, en especial al comienzo porque no conocía bien a los peloteros, sigue siendo complicado porque todavía no los conozco, todas las semanas te traen a alguien nuevo", explicó.



El dirigente llevó a sus Tiburones a los 'playoffs' de la LVBP, pero cayó en la serie ante los Caribes de Anzoátegui luego de una decepcionante actuación de su cuerpo de lanzadores, que permitió 45 carreras en los últimos tres choques.



Sin embargo, Guillén se confiesa "satisfecho" por su labor al frente de La Guaira.



"Obviamente lo estaría más de haber jugado una mejor pelota, pero me siento satisfecho. Si viniera solo por la plata, seguro sería más fácil".

