Padre de la menor asesinada en Bogotá afirma estar decepcionado de la condena impuesta a Rafael Uribe Noguera

El padre de la niña colombiana Yuliana Samboní se declaró "decepcionado" por la pena de 51 años y 10 meses de cárcel impuesta por una jueza de Bogotá al arquitecto Rafael Uribe Noguera por el secuestro, violación y asesinato de la menor, crimen que conmocionó al país.



"Quedo muy decepcionado porque yo, como padre, quería los 60 años (de cárcel) para ese criminal", dijo Juvencio Samboní luego de la audiencia realizada en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, en la que una juez sentenció al condenado a 622 meses de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos (unos 73 millones de pesos, equivalentes a 25.000 dólares).



El asesinato de la niña de siete años estremeció a Colombia por la saña con la que actuó Uribe Noguera, quien la raptó, violó y mató el 4 de diciembre de 2016 en Bosque Calderón, una barriada colindante a Chapinero Alto, un barrio de clase acomodada de Bogotá.

VEA TAMBIÉN: Condenan a Rafael Uribe Noguera a 51 años de prisión por violar a una menor de edad en Bogotá, Colombia

"Yo creo que falta (justicia). Yo estaría de acuerdo que hubiera la pena de muerte (pero) lastimosamente en este país no se da, siempre hay obstáculos, y siempre ponen las penas bajas por eso el país está como está", dijo Samboní.



En medio de una nube de periodistas, el padre de Yuliana pidió que "se haga justicia" porque "justicia a medias no sirve".



Asimismo se mostró de acuerdo con que se imponga en Colombia la pena de muerte para a los culpables de crímenes como estos.



El atribulado padre que tuvo que escuchar la prolongada lectura de la sentencia, que incluyó una narración pormenorizada de los vejámenes a los que fue sometida su hija.



Uribe Noguera deberá pagar la totalidad de la pena, la más alta que se haya dictado en el país por un caso de feminicidio, porque la legislación no otorga rebajas por haberse cometido contra una menor de edad.



Sin embargo, el máximo castigo que permite la ley en Colombia es de 60 años de cárcel, que era la sentencia que esperaba Samboní contra el asesino de su hija.

Colaboración EFE

MÁS NOTICIAS: