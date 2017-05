Padre de tres niñas escribe una carta a Ariana Grande sobre el atentado en Manchester y se viraliza en redes sociales

Ariana Grande ofreció un concierto en Manchester que terminó en tragedia, un atacante suicida asesinó a 22 personas e hirió a más 60; ante el lamentable hecho la cantante estadounidense se declaró “quebrada”, “sin palabras” y pidió disculpas por lo sucedido.

Ante la respuesta de la intérprete, Patrick Millsaps, un padre de tres niñas fanáticas de Grande le respondió con una carta en la que asegura que ella no tiene “nada de qué disculparse” porque “no es responsable de las acciones de un cobarde enfermo”.

Su mensaje completa más de 21.000 retuits y acumula más de 40.000 ‘Me gusta’ en la red social.

A continuación la redacción en español del padre de 44 años:

Una carta abierta para Ariana Grande

Querida señorita Grande,

Yo soy un padre de tres hijas de 13, 12 y 12 años de edad, así que tú has sido parte de nuestra familia por años. En ocasiones, tus canciones han permanecido en la radio DESPUÉS de haber dejado a mis niñas en la escuela. No voy a confirmar o negar que yo personalmente he visto cada episodio de ‘Sam & Kat’.

Como eres parte de nuestra familia, y después de leer el tuit que pusiste en Twitter la otra noche, me temo que necesito ponerte en orden, chica. Así que escucha y recibe un poco de amor de un campesino padre de hijas.

#1. No tienes nada de qué disculparte. Si un idiota se emborrachó y asesinó a alguien con su carro cerca de tu hotel en Manchester, ¿te habrías sentido culpable por eso? Si la noche anterior a tu concierto un tornado hubiera golpeado Manchester y trágicamente matara a mucha gente que iba a tu concierto, ¿habrías tenido que disculparte? Ves, no eres más culpable por las acciones de un cobarde enfermo que cometió un acto malvado cerca de ti, que lo que deberías ser por un devastador desastre natural o acciones de idiotas cerca de tu hotel. Tu mensaje fue un pensamiento que apesta en ese sentido.

#2. En tu trabajo tienes muchos expertos que están ahora haciendo estrategias de lo que deberías hacer después (yo solía ser uno de esos ‘expertos’). Diles a TODOS que se esfuemen, dales el mes libre, y diles que si te llaman en los próximos 30 días están despedidos. Estos ‘expertos’ no tienen ni idea de lo que estás procesando en este momento.

Pasa tiempo con tu Dios, familia y amigos, quienes te darán espacio y apoyo cuando lo necesites. Qué importa, ve y lame tantas donas como quieras (en referencia a un video de la cantante lamiendo donas junto a su novio). Chica, lo mereces.

#3. Solo cuando tú y solo tú estés lista, en nombre de todos los padres que aman tu… umm… de sus hijas que aman tu música, CANTA OTRA VEZ. La música es el lenguaje internacional de la paz. Cada vez que abres tu boca y compartes ese increíble talento de Dios que tienes con el mundo, haces este mundo de mierda un poco menos de mierda.

Así que ahí tienes mí querida, un consejo no pedido de un gordo en Georgia que ama a sus hijas y aprecia que haya personas como tú en el mundo. Cuídate tú primero. Tus fans no van a ir a ningún lado.

Sinceramente,

El papá de Morgan, Alison y Kendall.