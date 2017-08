Padre del futbolista asesinado en protestas en Táchira: "A mi hijo lo mató el Conas y si quieren que me maten a mí"

Este martes se celebró el funeral de Ender Peña, futbolista del Deportivo Táchira asesinado durante las manifestaciones en contra de la Constituyente el pasado domingo en el sector La Rotaria.



Rafael Peña, padre de la víctima, llevaba en su mano la franela con rayas negras y amarillas que usaba el joven en representación del estado, con el logo del Kino Táchira.



Mostrándola a las cámaras retaba a los funcionarios de la Guardia Nacional y el Conas que aseguraron que se trataba de delincuentes alzados contra la revolución.

"A mi hijo lo mató un tipo del Conas. Me le pongo a la orden cuando el quiera, por mí que vengan y que me maten también me harian in favor que me maten esos desgraciados", dijo el padre.



En el funeral también se presentó el director del Deportivo Táchira, Ruben Morá, quien dio fe de la moral del joven.

Redacció NTN24 Venezuela