Padre de David Vallenilla pide nuevamente a Nicolás Maduro no dejar impune el asesinato de su hijo

David Vallenilla, padre del joven David José Vallenilla, expresó que tiene temor de que no se haga justicia en el caso del asesinato de su hijo, luego de que un funcionario de seguridad le infligió tres impactos de perdigón en el tórax durante una manifestación antigubernamental.



Afirmó que hasta los momentos no le han dado una respuesta sobre la identidad del efectivo de seguridad autor de este hecho atroz. “. “La negativa de las instituciones, en torno a la solicitud del Ministerio Público, nos deja dudar de que pudiese ser un funcionario militar que se ha identificado por nombre, me dicen que se ha investigado, pero eso no quiere decir que esté detenido”, puntualizó.

En una entrevista en el programa de Vladimir Villegas por Unión Radio, Vallenilla detalló que tras lo sucedido el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, se comunicó con él y le indicó que sería el presidente Nicolás Maduro quien lo se pondría en contacto con él para tratar el caso de su hijo.



“No lo hizo, nunca me llamó pero el vicepresidente me prometió que los responsables pagarían” dijo.



Por su parte, el abogado Ramar Montaño, quien se encuentra asistiendo a David Vallenilla (padre), destacó que no existe una imputación ante los tribunales, lo que deja en el limbo el caso.



“El defensor del Pueblo, Tarek William Saab informó, en algún momento, que el presunto homicida estaba detenido, lo cual ratificó también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López”, detalló.





