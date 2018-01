Papa Francisco pidió disculpas por declaraciones sobre obispo chileno señalado de encubrir pederastia

El papa Francisco pidió este lunes disculpas por las declaraciones que hizo el pasado jueves sobre el obispo chileno Juan Barros, señalado de encubrir casos de pederastia, aunque reiteró que no tiene pruebas para condenarlo.

Un punto esencial "es lo que sienten las víctimas de abusos. Y debo pedir disculpas, porque la palabra prueba ha herido a muchas víctimas. Pero yo tengo que buscar la evidencia. Y pido disculpas. Es una herida (hecha) sin quererlo", dijo el pontífice en el avión de regreso al Vaticano, refirió AFP.

Añadió que “el caso de (el obispo) Barros se estudió, se reestudió, y no hay pruebas. Es lo que quise decir. No tengo pruebas para condenarlo. Y si yo condenara sin prueba o sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez", dijo Francisco.

El papa dijo el jueves que “el día que me aporten una prueba contra el obispo Barros, lo hablaré con ustedes. No hay una sola prueba contra él. Todo es calumnia. ¿Está claro?”.

"Ustedes me dicen que hay víctimas, pero no las vi, no me fueron presentadas", argumentó en Chile, retomando la palabra "calumnia".

Sin embargo, en el avión que lo llevó de vuelta al Vaticano, dijo que "hay muchas personas que sufrieron abusos que no pueden aportar pruebas".

"Sé cuánto sufren", dijo Francisco, que recibió en Chile a dos víctimas de abusos, con las que "rezó y lloró", según el Vaticano.

