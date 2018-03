“Parece que te debo una disculpa”: Alejandro Sanz le recuerda a J Balvin que él también solía teñir su cabello

El cantante español Alejandro Sanz usó sus redes sociales para comentar sobre los cambios de pelo que ha tenido el colombiano J Balvin y le recordó que él también solía teñir su cabello cuando era joven.

El artista también aprovechó la publicación para referirse a la interpretación que hizo el cantante Maluma de su canción ‘Mi soledad y yo’.

Sanz le recordó a sus seguidores y al cantante colombiano que en sus épocas de juventud, él también se mostraba públicamente con atuendos extravagantes e incluso con tonos vivos de cabello. La confianza del español con J Balvin se pudo ver desde las bromas que se hacían en ‘La Voz México’.

"Mi querido J Balvin, mira lo que me encontré... Parece que te debo una disculpa... No me acordaba de mi pasado", publicó Alejandro Sanz en la imagen de Instagram.

Además, Sanz compartió el agradecimiento de poder escuchar su canción ‘Mi soledad y yo’ después de 25 años, interpretada por dos reguetoneros colombianos, entre ellos Maluma y Juan Manuel Castaño vocalista de Piso 21, pese a unos resultados desastrosos.

“Aun así, gracias por el homenaje. Me emocionó verlos cantando una canción mía de hace 25 años”, comentó el madrileño.

Redacción NTN24

