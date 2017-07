Parlamentarios del Mercosur abordaron crisis venezolana: Brasil reitera que gobierno de Maduro no es democrático

La mesa directiva de la Unión de Parlamentarios del Mercosur (UPM) se reunió este lunes en Buenos Aires en un encuentro en el que sus integrantes repasaron, entre otros asuntos, la crisis de Venezuela, suspendida del bloque desde diciembre de 2016.



En declaraciones a EFE tras el encuentro, el secretario de Articulación Política de la UPM, el brasileño Flavio Monteiro, aseguró que la crisis en el país es "muy preocupante" para la UPM, que integra a miembros del Parlamento del Mercosur (Parlasur), y defendió la salida de Venezuela del bloque internacional.



Monteiro aseveró que Venezuela incumple la cláusula democrática del Mercosur, que contempla que todos los regímenes del bloque tienen que ser democráticos, y su juicio "el Gobierno de (Nicolás) Maduro no tiene nada de democrático".



El bloque Mercosur está integrado en la actualidad por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con Bolivia en estado de adhesión y Venezuela, que se adhirió en 2012, suspendida en sus derechos desde diciembre del año pasado por no incorporar la normativa del bloque a sus leyes.



La cláusula democrática prevé la posibilidad de suspender a un país socio y aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático.



Según Monteiro, la reunión de la UPM abordó además diferentes temas de la agenda de los países miembros del grupo y se acordó instar a los respectivos parlamentos nacionales a que impulsen iniciativas para que los integrantes de la cámara regional sean elegidos por el voto popular.



Hasta ahora, solo Paraguay y Argentina eligen a los legisladores por votación popular, algo que, según recordó el representante brasileño, impide que la cámara del Mercado Común del Sur, con sede en Montevideo, pueda aprobar leyes y la mantiene como una instancia de indicación y recomendación de políticas a los países.



"Mientras no haya elecciones en el resto de países, el Parlamento no va a legislar, así que queremos instar a todos los países a que provoquen elecciones para elegir a los representantes del Parlasur y pueda legislar", insistió.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve