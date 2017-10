Parlamento catalán aprobó resolución para declarar la independencia de la región

El Parlamento de Cataluña aprobó la resolución para declarar la independencia de la región con 70 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco. Opositores se ausentaron antes del momento de la votación. Poco después, el Senado español autorizó al Gobierno central para que aplique el artículo 155 de la Constitución a Cataluña.

La resolución salió adelante en una votación secreta con los apoyos de los dos grupos independentistas - Junts pel Sí y la CUP -, mientras que liberales (Ciudadanos), socialistas (PSC) y conservadores (PP) se negaron a participar y abandonaron el hemiciclo.

La resolución aprobada fue propuesta por los grupos Junts pel Sí y la CUP, la cual señala que se debe abrir un proceso constituyente que de fin a la redacción y aprobación de la Constitución de la república. De acuerdo al diario El País de España, esta resolución insta también al Gobierno catalán a desplegar la ley de transitoriedad.

El Parlamento catalán invitó al Gobierno regional en el texto a "promulgar los decretos necesarios" para entregar documentos de ciudadanía catalana, e inmediatamente "impulsar la subscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España".

Todos los funcionarios del Estado central presentes en Cataluña, "salvo renuncia expresa", pasan a integrarse en el servicio público de la región, incluidos quienes sirven en el extranjero, según el texto del Parlamento catalán.

El Parlament también pide crear un Banco Central catalán, un banco público de desarrollo, entablar negociaciones sobre la deuda pública con Madrid, y crear un "inventario de bienes".

Por su parte el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo que “tendremos que mantenernos fuertes” e hizo un llamado a mantener la paz: “por eso es que estos desafíos que han sido enfrentados de manera pacífica han tenido éxito”.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró tras la votación que “el Estado de Derecho restaurará la legalidad” en Cataluña. Además, pidió “tranquilidad a todos los españoles” en su cuenta de la red social Twitter.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribió este viernes en su cuenta en Twitter que “para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza”.

