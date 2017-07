Parlamento de Ecuador pidió una salida política para la crisis venezolana y condenó los hechos de violencia

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador rechazó y condenó "todo acto de violencia" en Venezuela e invitó a hacer votos para que ese país encuentre una salida política, de conformidad con sus mecanismos democráticos, se informó en un comunicado.



En un proyecto de resolución del asambleísta del Partido Social Cristiano Carlos Falquez, la Asamblea dio su apoyo mayoritario a la condena por 116 votos a favor de un total de 137 escaños, en una iniciativa que estaba fuera del orden del día.



En una rueda de prensa, Falquez calificó este apoyo como un acto de madurez, sensatez, cordialidad y solidaridad. "Uno de los méritos de la democracia es respetar la diversidad y lo que piensan nuestros adversarios", dijo.



En la resolución, el Parlamento consideró que "existen actos de violencia que atentan contra los derechos humanos. "Se ha irrespetado (sic) la condición humana", explicó el legislador en la defensa de su proyecto y argumentó que Ecuador no puede "cerrar los ojos ante esta dura realidad, cuando hay países en todo el mundo que han demostrado su solidaridad".



"Queremos que la paz vuelva. Esta no es una cuestión de personas, bloques o partidos, sino de un respaldo institucional", argumentó.



Por su parte, Mauricio Zambrano, del gobernante Alianza País-Patria Altiva I Soberana, consideró que es importante trasmitir la solidaridad del pueblo ecuatoriano para dejar claro que "nunca vamos a estar a favor de actos violentos, vengan de donde vengan".



Y sugirió no inclinarse por ninguno de los dos lados en conflicto sino tener una perspectiva de las dos partes, oficialismo y oposición.



Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una ola de protestas ciudadanas contra el Gobierno, que han desembocado a menudo en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y otros episodios violentos que han provocado hasta el momento 94 muertos y centenares de heridos.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve