Parlamento venezolano dará balance mensual de niños desnutridos y abandonados

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ofrecerá un balance mensual sobre la cantidad de niños que padecen de desnutrición y que se encuentran en situación de abandono, informó este jueves la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia del Legislativo, Karín Salanova.



La comisión se encuentra trabajando junto a organizaciones no gubernamentales para evaluar "el comportamiento de menores frente a la ausencia de alimentación", dijo Salanova, citada en un comunicado de prensa.

ONG y diversos diputados del Parlamento venezolano han alertado sobre la situación de niños y personas desnutridas en el país en medio de la actual crisis económica y por la falta de alimentos.



Salanova dijo hoy que el Gobierno "se ha negado a dar cifras oficiales de niños abandonados, desnutridos" e indicó que es necesario tener "un banco de información" que permita conocer los problemas a los que están expuestos los infantes.

Asimismo, señaló que evaluarán la situación de los adultos mayores.



La diputada también criticó que el Gobierno aún no ha tenido un pronunciamiento por la muerte de seis niños y un anciano por causa de una intoxicación tras consumir alimentos no aptos.



Recordó que por este caso solicitó a la Fiscalía que se inicie una investigación y pidió "que se tomen correctivos para evitar las pérdidas humanas" y que se instalen los controles sanitarios, sobre todo "en este momento en el que Venezuela no cuenta con medicamentos".

