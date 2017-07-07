Parlamento venezolano juramentará la próxima semana a los nuevos magistrados del TSJ

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Foto: Nota de Prensa
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El Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado Carlos Berrizbeitia, envió al Consejo Moral Republicano la lista con los nombres de los ciudadanos preseleccionados a cargos de magistrados principales y suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de conformidad con lo establecido en la Constitución venezolana. 

Berriszbeitia en declaraciones al equipo de Prensa Asamblea Nacional este viernes, informó que del listado serán seleccionados los 13 magistrados y magistradas principales,  así como los 20 suplentes del TSJ los cuales serán juramentados la próxima semana.

Cabe recordar que el jueves 29 y viernes 30 de junio, el Comité de Postulaciones Judiciales realizó las entrevistas a los 159 candidatos para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, proceso que se llevó a cabo en orden alfabético.

A continuación la lista preliminar de los candidatos 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA

AGOSTINI CANCINO CRISTINA HELENA

V- 9291525

AGUILAR CAMERO RAMON ALFREDO

V- 9413450

AGUILAR PARDO LUIS ALEJANDRO

V-4089263

ALBARRAN VILLARREAL HECTOR MANUEL

V- 3034175

ALVAREZ DOMINGUEZ GONZALO ANTONIO

V- 3176818

ALVAREZ LEDO TULIO

V- 1872433

ARCAYA DE LANDAEZ NELLY LEOCADIA

V- 1776275

ARISMENDI AGUANA VICTOR ALFREDO

V- 2084648

ASTUDILLO FRANCISCO

V- 3413708

BARRIOS PEREZ PEDRO ANTONIO

V- 6965505

CABRERA ARMAS MARIA ELENA

V- 4132835

CALLAOS FARRA ANTONIO

V- 4237169

CALLEJA ANGULO GABRIEL ERNESTO

V- 9959850

CARMACARO CAMACARO EDELZA FELICITA

V-7312256

CAMERO CEVALLOS MILDRED TERESA

V-3808210

CAPRILES DIAZ DINA ARABIA

V- 7224771

CARRILLO ROMERO RUBEN

V- 3838238

CASTILLO TOLEDO MIGUEL ANGEL

V- 4568615

CHITTY LA ROCHE NELSON

V- 3949509

D’APOLLO ABRAAM  EVELYNA DEL CARMEN

V-7348293

ESPINAL VASQUEZ CESAREO JOSE

V- 960050

ESPINOZA MELET MANUEL ANTONIO

V- 12642529

FARIAS LA ROSA YEUDIS EUGENIO

V-11519959

FIGUEROA ORTEGA YVAN JOSÉ

V-6211224

FONT ACUÑA THAIS ELENA

V-7074354

GARCIA DE MARMOL CARMEN LIDICE

V- 2942837

GHAZZAOUI PIÑA RAMSIS

V- 11536703

GIL PINO ROMMEL RAFAEL

V- 9659914

GOMEZ PABLO ANTONIO

V- 3227450

GONZALEZ ZULEIMA DEL VALLE

V- 8494396

GONZALEZ LAMUÑO JOSE FRANCISCO

V- 8196732

GONZALEZ SANCHEZ MAYLA EVELYN

V- 10165344

GRATEROL ROQUE CRUZ ALEJANDRO

V- 7491089

GUEDEZ CAMPERO MIRTHA JOSEFINA

V- 2949734

GUEVARA CARDENAS RUBEN EDUARDO

V-6291894

HERNAIZ JUANA ANTONIA

V- 3666454

HERNANDEZ GONZALEZ PASCUAL RAFAEL

V- 2831384

IFILL PINO ILDEFONSO

V- 3839567

LADERA JIMENEZ MILTON RAMON

V- 4399201

LOPEZ PEREZ BOLIVAR MARTIN

V- 6418821

LUGO MADRIZ LUIS ARMANDO

V- 2995682

MADRIZ MARIN FREDDY ALEXIS

V- 6110098

MANZO UGAS GUSTAVO ALBERTO

V- 7091008

MARCANO SALAZAR LUIS MANUEL

V- 6916267

MARIN RIVERON ALVARO FERNANDO RAFAEL

V- 4863076

MARTINEZ ALFONSO GILBERTO JOSE

V-5871797

MARTIN TORTABU MIGUEL ANGEL

V- 7092539

MARVAL JIMENEZ ANTONIO JOSE

V- 7154319

MATA NELLY DEL VALLE

V- 3873466

MAYAUDON GRAU JULIO ELIAS

V- 3390599

MENDÍA GUTIERREZ ZOBEIDA MARGARITA

V-7189894

MEJIA BLANCO LUIS FELIPE

V- 1453868

MOLINA BERMUDEZ JUAN JOSE

V- 5114011

MONAGAS DE MASIA ALICIA MARGARITA

V- 6971009

MUJICA WILMER JOSÉ

V-6135108

NUÑEZ ALCANTARA EDGAR DARIO

V- 3372200

NUÑEZ SIFONTE JOSÉ FERNANDO

V-2141729

OCHOA GOMEZ OSCAR ENRIQUE

V- 219591

OLIVEROS NAVARRO GONZALO JOSE

V- 5536247

ORTEGA MATOS RAFAEL ANTONIO

V- 6914428

ORTIZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO

V- 5641980

PAREDES MENA REINALDO

V- 8585307

PAZ PAREDES OSCAR ENRIQUE

V- 5527030

PEREZ BRAVO RODRIGO DICK

V- 3224011

PEREZ GARCÍA RORAIMA TERESA

V-9311375

PEREZ LINAREZ RAMON JOSE

V- 2919934

PEREZ PEÑA GRACIELA HAYDEE

V- 11462130

PEREZ RUEDA YVAN DARIO

V- 4454602

PINO DE LA ROSA JUAN JOSE

V-5161628

POPOLI RADEMAKER MARIO ALBERTO

V- 5303401

RAMOS DUBOIS ALFREDO JOSE

V- 3874585

RAMOS REYES LUIS MARIA

V- 4380888

RANGEL RACHADELL JESÚS CRISTOBAL

V-6520332

REBOLLEDO ALEJANDRO JESUS

V- 6248019

REYES PEÑA MANUEL ENRIQUE

V- 5059262

RIVAS MARIA GUADALUPE

V-9320311

RIVERO MOY JUDITH DEL VALLE

V-8246471

RODRIGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL VALLE

V- 8365055

RODRIGUEZ PIÑA JOSE LUIS

V- 6326999

ROJAS TORRES JESUS ALFREDO

V- 8466894

RUIZ GUILLEN ADRIANO SEGUNDO

V- 4160261

RUIZ MARIN BEATRIZ JOSEFINA

V- 6327309

RUSSO BETANCOURT FRANCISCO

V- 2513366

SALGADO RODRIGUEZ DOMINGO JAVIER

V- 10383311

SCOPE LEAL KENETH ENRIQUE

V-1687176

SGAMBATTI ARAUJO SONIA CRISTINA

V- 2533935

SILVA BOCANEY JOSE GREGORIO

V- 6549507

SILVA DE SEIJAS BETANIA YELU

V- 8738908

SOLIS SALDIVIA MARCOS JAVIER

V- 10460892

SOSA IZAGUIRRE GUSTAVO JOSE

V- 3922687

THOMAS DAVID ALZURU ROJAS

V- 13226245

TROCONIS DA SILVA PEDRO JOSE

V- 6172646

URBAEZ RAMOS EDGAR JOSE

V- 3824227

UZCATEGUI CACACE OMAR JOSE

V- 6814228

VILLARREAL VALENCIA JOSE HUMBERTO

V- 14199449

ZAMBRANO ALVAREZ CIOLY JANETTE COROMOT

V- 8080441

ZAMORA ZAMORA JOSE SABINO

V- 6382753

ZERPA APONTE ANGEL WLADIMIR

V- 6525457

ZERPA BONILLO SONIA MERCEDES

V- 6925168




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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