Parlamento venezolano juramentará la próxima semana a los nuevos magistrados del TSJ

El Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado Carlos Berrizbeitia, envió al Consejo Moral Republicano la lista con los nombres de los ciudadanos preseleccionados a cargos de magistrados principales y suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de conformidad con lo establecido en la Constitución venezolana.
Berriszbeitia en declaraciones al equipo de Prensa Asamblea Nacional este viernes, informó que del listado serán seleccionados los 13 magistrados y magistradas principales, así como los 20 suplentes del TSJ los cuales serán juramentados la próxima semana.
Cabe recordar que el jueves 29 y viernes 30 de junio, el Comité de Postulaciones Judiciales realizó las entrevistas a los 159 candidatos para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, proceso que se llevó a cabo en orden alfabético.
A continuación la lista preliminar de los candidatos
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APELLIDOS Y NOMBRES
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CÉDULA
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AGOSTINI CANCINO CRISTINA HELENA
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V- 9291525
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AGUILAR CAMERO RAMON ALFREDO
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V- 9413450
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AGUILAR PARDO LUIS ALEJANDRO
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V-4089263
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ALBARRAN VILLARREAL HECTOR MANUEL
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V- 3034175
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ALVAREZ DOMINGUEZ GONZALO ANTONIO
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V- 3176818
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ALVAREZ LEDO TULIO
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V- 1872433
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ARCAYA DE LANDAEZ NELLY LEOCADIA
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V- 1776275
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ARISMENDI AGUANA VICTOR ALFREDO
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V- 2084648
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ASTUDILLO FRANCISCO
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V- 3413708
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BARRIOS PEREZ PEDRO ANTONIO
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V- 6965505
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CABRERA ARMAS MARIA ELENA
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V- 4132835
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CALLAOS FARRA ANTONIO
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V- 4237169
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CALLEJA ANGULO GABRIEL ERNESTO
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V- 9959850
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CARMACARO CAMACARO EDELZA FELICITA
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V-7312256
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CAMERO CEVALLOS MILDRED TERESA
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V-3808210
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CAPRILES DIAZ DINA ARABIA
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V- 7224771
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CARRILLO ROMERO RUBEN
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V- 3838238
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CASTILLO TOLEDO MIGUEL ANGEL
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V- 4568615
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CHITTY LA ROCHE NELSON
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V- 3949509
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D’APOLLO ABRAAM EVELYNA DEL CARMEN
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V-7348293
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ESPINAL VASQUEZ CESAREO JOSE
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V- 960050
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ESPINOZA MELET MANUEL ANTONIO
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V- 12642529
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FARIAS LA ROSA YEUDIS EUGENIO
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V-11519959
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FIGUEROA ORTEGA YVAN JOSÉ
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V-6211224
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FONT ACUÑA THAIS ELENA
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V-7074354
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GARCIA DE MARMOL CARMEN LIDICE
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V- 2942837
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GHAZZAOUI PIÑA RAMSIS
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V- 11536703
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GIL PINO ROMMEL RAFAEL
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V- 9659914
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GOMEZ PABLO ANTONIO
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V- 3227450
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GONZALEZ ZULEIMA DEL VALLE
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V- 8494396
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GONZALEZ LAMUÑO JOSE FRANCISCO
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V- 8196732
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GONZALEZ SANCHEZ MAYLA EVELYN
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V- 10165344
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GRATEROL ROQUE CRUZ ALEJANDRO
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V- 7491089
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GUEDEZ CAMPERO MIRTHA JOSEFINA
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V- 2949734
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GUEVARA CARDENAS RUBEN EDUARDO
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V-6291894
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HERNAIZ JUANA ANTONIA
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V- 3666454
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HERNANDEZ GONZALEZ PASCUAL RAFAEL
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V- 2831384
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IFILL PINO ILDEFONSO
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V- 3839567
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LADERA JIMENEZ MILTON RAMON
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V- 4399201
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LOPEZ PEREZ BOLIVAR MARTIN
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V- 6418821
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LUGO MADRIZ LUIS ARMANDO
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V- 2995682
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MADRIZ MARIN FREDDY ALEXIS
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V- 6110098
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MANZO UGAS GUSTAVO ALBERTO
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V- 7091008
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MARCANO SALAZAR LUIS MANUEL
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V- 6916267
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MARIN RIVERON ALVARO FERNANDO RAFAEL
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V- 4863076
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MARTINEZ ALFONSO GILBERTO JOSE
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V-5871797
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MARTIN TORTABU MIGUEL ANGEL
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V- 7092539
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MARVAL JIMENEZ ANTONIO JOSE
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V- 7154319
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MATA NELLY DEL VALLE
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V- 3873466
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MAYAUDON GRAU JULIO ELIAS
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V- 3390599
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MENDÍA GUTIERREZ ZOBEIDA MARGARITA
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V-7189894
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MEJIA BLANCO LUIS FELIPE
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V- 1453868
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MOLINA BERMUDEZ JUAN JOSE
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V- 5114011
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MONAGAS DE MASIA ALICIA MARGARITA
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V- 6971009
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MUJICA WILMER JOSÉ
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V-6135108
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NUÑEZ ALCANTARA EDGAR DARIO
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V- 3372200
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NUÑEZ SIFONTE JOSÉ FERNANDO
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V-2141729
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OCHOA GOMEZ OSCAR ENRIQUE
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V- 219591
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OLIVEROS NAVARRO GONZALO JOSE
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V- 5536247
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ORTEGA MATOS RAFAEL ANTONIO
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V- 6914428
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ORTIZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO
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V- 5641980
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PAREDES MENA REINALDO
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V- 8585307
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PAZ PAREDES OSCAR ENRIQUE
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V- 5527030
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PEREZ BRAVO RODRIGO DICK
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V- 3224011
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PEREZ GARCÍA RORAIMA TERESA
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V-9311375
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PEREZ LINAREZ RAMON JOSE
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V- 2919934
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PEREZ PEÑA GRACIELA HAYDEE
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V- 11462130
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PEREZ RUEDA YVAN DARIO
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V- 4454602
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PINO DE LA ROSA JUAN JOSE
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V-5161628
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POPOLI RADEMAKER MARIO ALBERTO
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V- 5303401
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RAMOS DUBOIS ALFREDO JOSE
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V- 3874585
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RAMOS REYES LUIS MARIA
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V- 4380888
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RANGEL RACHADELL JESÚS CRISTOBAL
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V-6520332
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REBOLLEDO ALEJANDRO JESUS
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V- 6248019
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REYES PEÑA MANUEL ENRIQUE
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V- 5059262
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RIVAS MARIA GUADALUPE
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V-9320311
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RIVERO MOY JUDITH DEL VALLE
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V-8246471
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RODRIGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL VALLE
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V- 8365055
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RODRIGUEZ PIÑA JOSE LUIS
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V- 6326999
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ROJAS TORRES JESUS ALFREDO
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V- 8466894
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RUIZ GUILLEN ADRIANO SEGUNDO
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V- 4160261
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RUIZ MARIN BEATRIZ JOSEFINA
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V- 6327309
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RUSSO BETANCOURT FRANCISCO
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V- 2513366
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SALGADO RODRIGUEZ DOMINGO JAVIER
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V- 10383311
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SCOPE LEAL KENETH ENRIQUE
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V-1687176
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SGAMBATTI ARAUJO SONIA CRISTINA
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V- 2533935
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SILVA BOCANEY JOSE GREGORIO
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V- 6549507
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SILVA DE SEIJAS BETANIA YELU
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V- 8738908
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SOLIS SALDIVIA MARCOS JAVIER
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V- 10460892
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SOSA IZAGUIRRE GUSTAVO JOSE
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V- 3922687
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THOMAS DAVID ALZURU ROJAS
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V- 13226245
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TROCONIS DA SILVA PEDRO JOSE
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V- 6172646
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URBAEZ RAMOS EDGAR JOSE
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V- 3824227
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UZCATEGUI CACACE OMAR JOSE
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V- 6814228
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VILLARREAL VALENCIA JOSE HUMBERTO
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V- 14199449
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ZAMBRANO ALVAREZ CIOLY JANETTE COROMOT
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V- 8080441
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ZAMORA ZAMORA JOSE SABINO
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V- 6382753
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ZERPA APONTE ANGEL WLADIMIR
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V- 6525457
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ZERPA BONILLO SONIA MERCEDES
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V- 6925168
Nota de Prensa
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