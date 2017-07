Parlamento venezolano pide a países desconocer resultado de la Constituyente

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, pidió a la comunidad internacional desconocer el resultado de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se llevará a cabo el domingo bajo estrictas medidas de seguridad y con el rechazo de numerosos Gobiernos.



El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Luis Florido, informó este sábado sobre una comunicación formal que fue enviada "a todas las Cancillerías del mundo" con dicha solicitud, según reza un comunicado del político opositor y dirigente de la formación Voluntad Popular (VP).



Este documento pide a los Gobiernos que, de concretarse la Constituyente convocada por Nicolás Maduro "se tomen acciones en apoyo al pueblo venezolano".



"Llegó la hora de que la comunidad internacional dé su apoyo decidido, sincero, franco para que este proceso no pueda concretarse", dijo Florido quien asegura que el cambio de Constitución que pretende "imponer" el Ejecutivo tiene "el rechazo del 90 % del pueblo de Venezuela".



Recordó también que los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú pidieron formalmente que se suspenda la Constituyente y que se establezca un proceso de negociación política para la salida a la crisis.



Por ello, pidió a la comunidad internacional que una vez constituida la ANC la llamada revolución bolivariana no pueda solicitar préstamos al mundo, suscribir contratos, endeudarse a través de bonos suscritos por la República y "que la Constituyente no les sirva absolutamente para nada".



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se negó a participar en estos comicios por considerarlos fraudulentos y criticar que no se haya convocado un referendo previo como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual Carta Magna.



Y mañana, mientras los opositores protestarán en las principales arterias viales del país el chavismo acudirá a las urnas en solitario para definir a los 545 representantes que integrarán la ANC y tendrán poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar el ordenamiento jurídico.



Esta elección llega en medio de una oleada de protestas que inició el 1 de abril y que ha dejado 109 muertos, cientos de heridos y cerca de 5.000 detenidos.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve