Parlasur discutirá el lunes la crisis venezolana y estudia crear grupo de negociación para ayudar en el diálogo

La Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur) discutirá el próximo lunes la situación que atraviesa Venezuela y no descarta crear un grupo de negociación para acercar al Gobierno y la oposición venezolana, confirmó hoy a Efe uno de los parlamentarios, Daniel Caggiani.



"Sería un grupo que acerque a las partes, que origine un camino de entendimiento entre las diferentes partes del conflicto", explicó Caggiani, diputado por el oficialista Frente Amplio en Uruguay.



El órgano deliberativo abordará este tema el próximo 24 de abril durante un pleno en Montevideo, donde tiene su sede.



Caggiani recordó que en otras instancias ya se crearon grupos de para favorecer la negociación entre las partes como cuando, por ejemplo, se trató el tema de la "crisis institucional" en Brasil o cuando el propio Mercosur discutió la suspensión de Venezuela del organismo.



"No se descarta la posibilidad de poder crear un grupo. Todavía no está resuelto", indicó.



A su vez, el parlamentario explicó que este grupo tendría como objetivo el acercamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



Venezuela es escenario el día de hoy de marchas a favor y en contra del Gobierno de Maduro a las que cada uno de los bandos ha convocado para medir fuerzas en la calle.



Las manifestaciones se producen cuando ya han transcurrido casi tres semanas de protestas antigubernamentales de calle que han dejado al menos seis muertos -entre ellos un agente policial- decenas de heridos y más de 500 detenidos, de los que más de 200 se mantienen privados de libertad, según balances de la oposición y de la ONG Foro Penal Venezolano.

Redacción NTN24 Venezuela

