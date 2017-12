Partai, el evento que reúne lo mejor de la música electrónica de Venezuela, será este año en Valencia

Este 16 de diciembre se celebra en quinto aniversario de Partai en Valencia, ciudad que vio nacer este proyecto hace cinco años y que por primera dará la bienvenida a dos talentos internacionales para celebrar por todo lo alto su cumpleaños.

Yaya Tamango y Antonio Pica prometen poner a bailar a toda Venezuela al ritmo de sus Beats.



Yaya, de Desolat Musica, un referente de la música electrónica a nivel mundial, visitará por primera vez nuestro país junto a Antonio Pica, la nueva apuesta del Music On, quien ha compartido stage con djs de la categoria de Carl Cox, Marco Carola, Joey Daniels y Neverdogs.



Abril Love, Rafa Moros, Vince, Diego Terán y Jean Perez serán los encargados de representar a Anunnaki Agency en tan importante noche para la música electrónica en Venezuela.



Este año la celebración se extenderá con un After Party official en una locación especial que también, como de costumbre sorprenderá al público y traerá muchas sorpresas



Los asistentes recibirán sorpresas relacionas con Partai Margarita Weekend, el siguiente evento de Delete Producciones, que también celebrará su quinto aniversario en 2018 y romperá esquemas con un lineup sin precedentes.



Las entradas están a la venta a través de de[email protected] y el +58-4124391163.



Redacción NTN24 Venezuela