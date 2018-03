Partido de Henri Falcón pide que presidenciales venezolanas sean el 20 o 27 de mayo

El partido Avanzada Progresista (AP) del candidato opositor Henri Falcón, dijo este jueves que pidió que los comicios presidenciales, que ahora se han retrasado, se celebren el 20 o el 27 de mayo, tras la firma un acuerdo entre los contendientes en el que se indica que las votaciones se harán la segunda quincena de mayo.



"Hemos propuesto 20 de mayo, preferiblemente 27 de mayo, porque en la medida que haya más tiempo, pues nosotros tendremos más posibilidad de recorrer el país y estar en contacto con los venezolanos", declaró en una rueda de prensa el secretario general de AP, Luis Romero, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Al "acuerdo de garantías electorales" firmado hoy por los equipos de los seis aspirantes a la jefatura de Estado y por el que se decidió, entre otras cosas, retrasar las presidenciales y juntarlas con los comicios a los consejos legislativos estatales y municipales se llegó, según Romero, tras "un esfuerzo muy intenso".

VER TAMBIÉN: Jorge Rodríguez confirmó reuniones con la MUD: Es bueno que Capriles participara para sostener la democracia y la paz de Venezuela



Y que además, agregó, "estuvo rodeado de profundas dificultades, muchas presiones, situaciones difíciles", pero en el que "en definitiva", dijo, se impuso la "voluntad inquebrantable y el compromiso democrático y con Venezuela de los que estamos aquí".



Apuntó que existe la posibilidad de "si es necesario" abrir de nuevo el registro electoral así como extender "los lapsos para postulaciones".



Reconoció que las condiciones "no son óptimas" pero "garantizan cabalmente el derecho de los venezolanos a ejercer el voto, y que ese voto sea debidamente respetado y contabilizado", aunque comprendió que la decisión de AP "en este momento pudiera ser incomprendido por muchos venezolanos".

REVISAR: CNE cambia la fecha de las elecciones presidenciales venezolanas para la segunda quincena de mayo



"Nosotros no somos tontos, ni dóciles, ni pendejos. Sabemos a quien tenemos al frente: un gobierno tramposo, que en otras oportunidades ha incumplido los acuerdos", apuntó, pero que "hay una voluntad y una experticia que va a estar vigilante de que todo lo aquí expuesto se cumpla", señaló.



La decisión de Falcón y su partido de presentarse a unos comicios que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) califica de "farsa" y a los que no se presentará fue recibida ayer por la alianza, de la que AP formaba parte, como un movimiento por el que estos se deslindaban.



Romero sostuvo hoy que "fueron coherentes, consistentes solidarios" con la MUD pese a la falta de coincidencia en algunos puntos y señaló que su compromiso con la coalición llegó a su fin.



"No voy a caer en provocaciones. Es muy difícil que nos expulsen de algo que hace tiempo que dejó de existir", finalizó.

Redacción NTN24 Venezuela / Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve