Pastor Javier Bertucci se retirará de presidenciales venezolanas si fallan garantías

El candidato presidencial venezolano Javier Bertucci dijo hoy que abandonará su carrera hacia los comicios del 20 de mayo si se incumplen las condiciones y garantías acordadas con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y establecidas en la ley.



"Nosotros no vamos a permitir que las condiciones y las garantías sean violentadas (...) yo al menos me retiraría en este punto", indicó el pastor evangélico, emulando la advertencia hecha hace pocos días por el exchavista Henri Falcón, también aspirante a la primera magistratura del país.



Bertucci dijo que solicitó al CNE, además, trabajar en pro de la igualdad en el número de testigos que tendrá cada candidato en las mesas de votación.



Asimismo, les pidió vigilar la transparencia de quienes votan de forma asistida en el país, evitar los puntos proselitistas que el Gobierno dispone en cada votación cercanos a los centros electorales y procurar la igualdad en el tiempo de exposición de cada aspirante en los medios de comunicación social.

El líder religioso llamó a "combatir el abstencionismo y generar confianza" entre los ciudadanos de cara a las votaciones, y reprochó a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) su negativa a participar en esta contienda que considera fraudulenta.



"El asunto es que no están articulando soluciones al país (la MUD). Tenemos una enorme oportunidad de cambiar el rumbo del país el 20 de mayo, cómo se hace, votando masivamente", dijo tras criticar la "campaña de abstención" que atribuyó a la alianza de partidos antichavistas.



"La abstención hace que el Gobierno gane (...) la matriz de opinión que está generando la oposición está beneficiando al Gobierno" remarcó.



Aseguró que al menos una encuesta lo ubica de primero por encima de Falcón, que desobedeció a la MUD al inscribir su candidatura, y del jefe de Estado, Nicolás Maduro, que buscará la reelección.



"Midámonos en el camino, vamos a ver qué sucede en el camino y si la intención de voto me beneficia por una cantidad importante, yo le diría (a la oposición) que llamen a todo el país al voto y apoyen un candidato unitario y salgamos el 20 de mayo de este Gobierno", sostuvo.



Bertucci cree que la observación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los comicios, que ha solicitado el Ejecutivo, no será posible por lo apresurado de la convocatoria.



"En vez de observadores necesitamos testigos para evitar trampas", opinó.



El candidato informó que su organización Esperanza por el Cambio postuló candidatos para los 23 consejos legislativos, cuyos escaños serán renovados también el 20 de mayo luego de que el CNE decidiera unir estas votaciones con las presidenciales.



Agregó que ha incorporado asesores económicos "de derecha y de izquierda" a su equipo "para pensar en economía y pueblo".



"Estoy buscando el balance, el mejor proyecto económico para el país", remató.

Colaboración EFE

