Pedro Pablo Fernández retiró candidatura a la Alcaldía de Baruta

Pedro Pablo Fernández anunció este martes el retiro formal de su candidatura a la Alcaldía de Baruta para lograr una candidatura única y de consenso e indicó que su "proyecto personal no cuenta, lo que cuenta e importa son los venezolanos".

Dijo que lo que desea “es dar mi testimonio de desprendimiento, pero esto no significa que me olvidaré del municipio”, y reiteró que el no dejará perder la alcaldía.

Dijo que “el país está necesitando un liderazgo político que no busque su interés, si no que trabaje en función de los intereses del colectivo, que ponga por en sima del proyecto personal a Venezuela”.

Hoy anuncio que retiro mi candidatura para la alcaldía. Mi proyecto personal no cuenta, lo que cuenta e importa son los venezolanos #RuedaDePrensa — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) 5 de diciembre de 2017

A 3 días de finalizar la campaña, lo que quiero es dar mi testimonio de desprendimiento, pero esto no significa que me olvidaré del municipio. #BarutaNoEstáSola , yo seguiré trabajando por #Baruta #RuedaDePrensa — PedroPablo Fernández (@PedroPabloFR) 5 de diciembre de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

