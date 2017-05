Pelotero profesional venezolano denuncia que interrogaron a un familiar luego de que se pronuncia contra Nicolás Maduro

El beisbolista venezolano, Endy Chávez, denunció que unas personas que llegaron en una camioneta de la empresa estatal petrolera Pdvsa “vestidas de rojo” interrogaron a un familiar en su vivienda luego de que pelotero profesional se pronunciara contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"No es posible que después de un día que yo haya expresado mi opinión al público y dirigirme al presidente Nicolás Maduro venga un familiar a llamarme al día siguiente a decirme que llegó una camioneta de Pdvsa con varias personas vestidas de rojo preguntando que si yo vivía ahí o si me la pasaba allí", dijo a través de un video en su cuenta en Instagram con una leyenda que reza "la libertad de expresión en Venezuela no existe".

Vea también: Jugadores de baloncesto piden detener "violencia y muertes" durante protestas antigubernamentales en Venezuela

El pelotero, quien ha vestido hasta ocho uniformes en las Grandes Ligas (Reales, Expos, Filis, Nacionales, Mets, Marineros, Orioles y Rangers), agregó que “por eso hago la denuncia públicamente por algo que me pueda pasar tanto a mí como a mi familia”.

Endy Chávez alzó su voz contra el Gobierno

El pasado martes 23 de mayo, el pelotero publicó un video pronunciándose sobre la situación de Venezuela expresando el "dolor que siento por mi país".

“Este mensaje va dirigido directamente al señor Nicolás Maduro, para que por favor escuche a su pueblo, que escuche a la gente de Venezuela que pide a gritos unas elecciones", dijo el Capitán de los Navegantes de Magallanes.

"Así como se lo dijo mi hermano Melvin Mora, deje que los venezolanos decidan su futuro", fue la petición del pelotero de 39 años.

De interés: Capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón le envía un mensaje a todos los venezolanos de “esperanza y fe”

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve