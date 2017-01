Pena máxima para el “Monstruo de Santa Rosa”: Mató y violó a su esposa e hijastros en el Zulia

Manuel Alejandro Espinoza Roa, conocido como el “Monstruo de Santa Rosa”, fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de pareja Greily Carolina Ortega y sus tres hijastros de 9, 8 y 7 años de edad, ocurrido en una humilde vivienda en el sector El Cerro, parroquia Coquivacoa del estado Zulia.

Los fiscales ratificaron la acusación contra el hombre por los delitos de femicidio agravado y violencia sexual agravada en perjuicio de la mujer; además de homicidio intencional calificado y abuso sexual agravado en detrimento de los niños.

El Tribunal 3° de Control de Zulia dictó la pena máxima para Espinoza Roa, luego que este admitió su responsabilidad en el hecho. Permanecerá recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Maracaibo hasta tanto un juzgado de Ejecución determine el lugar de cumplimiento de la pena.

El “Monstruo de Santa Rosa” sostuvo una discusión con su pareja en presencia de los niños. Durante el altercado, golpeó a las víctimas, abusó sexualmente de las mismas y las asfixió; después, huyó del lugar.

Tras iniciarse la investigación, el Ministerio Público solicitó en septiembre de 2015 una orden de aprehensión contra Espinoza Roa, y requirió que se incorporara al código rojo de Interpol.

Posteriormente, en septiembre de 2016 Espinoza Roa fue detenido en un hotel de Guasipati, en el estado Bolívar.

A Espinoza Roa no se le ha procesado penalmente aún por la violación y asesinato de Crisálida Josefa Contreras Espejo, una docente jubilada de 82 años, que era su novia y la que lo resguardaba de las autoridades.

