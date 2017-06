¡Pérdida en la literatura infantil! Muere a los 91 años Michael Bond, el creador del oso Paddington

Este miércoles falleció Michael Bond, el escritor responsable de crear al entrañable Oso Paddington, cuento indispensable para cualquier niño. Bond partió a sus 91 años tras una enfermedad que hasta el momento no ha sido especificada.

La información de su muerte se dio a conocer a través de un comunicado de la editorial Harper Collins: “Es con gran pesar que anunciamos que Michael Bond, el creador de uno de los personajes infantiles más queridos en el Reino Unido, Paddington, murió en su casa ayer, a los 91 años”.

La responsable ejecutiva de la sección infantil de la editorial, Ann-Janine Murtagh, dijo por su parte sentirse "privilegiada" de haber trabajado con el autor, cuyo primer libro, "Un oso llamado Paddington", se publicó en 1958, recuenta la agencia de noticias EFE.

"Era un verdadero caballero, un 'bon vivant', una compañía muy entretenida y el más encantador de los escritores", manifestó.

Murtagh señaló que Bond "siempre será recordado por su creación del icónico Paddington, con su tabardo y sus botas de agua", que "tocó el corazón" de tantas generaciones.

Paddington es un oso nacido en Perú que se traslada a vivir a Londres, donde es bautizado con el nombre de la estación de tren a la que llega. Su personaje, caracterizado también por su sombrero y su maleta, inspiró una serie de libros infantiles, dibujos animados y también una taquillera película en 2014.

