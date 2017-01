Periodista Tony Carrasco advierte que impugnará las elecciones de la FVF si le impiden participar

El exfutbolista Tony Carrasco, candidato a la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), impugnará las venideras elecciones de este ente si no le permiten participar, aunque ello podría llevar a la escisión temporal de su país de la FIFA.

"Eso -la impugnación- es una situación (que) no (está) descartada, pero debe hacerse con seriedad y con inteligencia", dijo Carrasco en una entrevista con Efe.

La FVF tendrá elecciones para renovar a su directiva en marzo próximo y, además de Carrasco, el también exjugador y exseleccionador nacional Richard Páez ha manifestado abiertamente su intención de participar en los comicios.

Páez ya introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia 2 recursos para solicitar la nulidad de las elecciones, al señalar que las reglas que definen quién puede participar como candidato y quién como elector no están claras.

Según las reglas actuales, solo pueden presentarse como candidatos quienes sean electores, lo que se limita a los presidentes de los clubes profesionales, los de las asociaciones regionales y un jugador, un entrenador y un arbitro de cada una de ellas.

Sobre estas acciones legales Tony Carrasco guarda distancia porque, explica, "no se respetaron los tiempos", por lo que no cree que prosperen.

"No puedes protestar algo que todavía ni siquiera había sido promulgado por el Instituto Nacional del Deporte como legal, en el caso del reglamento electoral. Creo que (Páez) se apresuró un poco, la nuestra vendrá, una impugnación, cuando verdaderamente sea necesaria", añade.

La FIFA prohíbe a sus miembros que sus asuntos sean ventilados en los tribunales, por lo que, en la gran mayoría de los casos, procede a apartar durante 2 años a las federaciones que trasladan sus disputas a la justicia.

La FVF vivió un episodio crítico en 2007, cuando hubo una impugnación de elecciones. Ese año Venezuela organizó la Copa América y marchaba quinta en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que un aislamiento hubiera sido un duro golpe, rememoró Carrasco.

"Ahora la situación es otra: no hay Copa América, la FVF no tiene una fuerza política como la que tenía en aquel instante y Venezuela está fuera del camino hacia (el mundial de) Rusia. No perderíamos nada inmediatamente", explicó.

El también presentador de TV está convencido de que su proyecto, "el único serio", ayudará a desarrollar el fútbol en Venezuela. Para ello necesitaría de 2 períodos al frente de la FVF.

Carrasco estima que en esos 8 años la FVF construirá una sede con canchas para cada asociación y las financiará, avanzará en el establecimiento de una "universidad del fútbol", potenciará el fútbol femenino e impulsará la modificación del trabajo de selecciones estatales y nacionales.

Y aunque cree que "la dirigencia mundial está cambiando" tras el FIFA-Gate y los recientes escándalos que sacudieron al deporte olímpico, reconoce que será un arduo trabajo realizar la "limpieza" que pretende hacer si alcanza el mando de la FVF.

"Se puede destapar una 'olla' complicada, no solo por la Copa América 2007, sino por todos los manejos de la FVF", dijo recordando que el exalcalde de la ciudad de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, señaló de forma pública haber sobornado a directivos de la Conmebol para que su ciudad acogiera la final de aquella cita deportiva.

El actual presidente de la FVF, Laureano González, probablemente sea candidato a la presidencia a pesar de que en varias ocasiones negó ante los medios esta posibilidad.

González fue durante años mano derecha del anterior presidente Rafael Esquivel, "un hombre que enturbió la imagen de nuestro fútbol", según Carrasco, y quien hoy enfrenta un caso judicial en los Estados Unidos acusado de varios cargos, entre ellos lavado de dinero.

Por esta razón, Carrasco identifica a González como el "candidato del continuismo" y llama a los electores a evaluar de forma crítica la gestión de casi 30 años de la actual directiva de la FVF.

"(González) nos mintió a todos cuando dijo al país que no se iba a lanzar y ahora es uno de los candidatos, él debe llamar, como presidente de la FVF, a los candidatos para conversar, para poner en claro el reglamento electoral".

Colaboración EFE

