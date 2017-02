Perú apuesta por acercar la Alianza del Pacífico al ASEAN ante cancelación del Acuerdo Transpacífico

El Gobierno de Perú apuesta por aproximar la Alianza del Pacífico con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ante la cancelación del Acuerdo Transpacífico (TPP) por la salida de Estados Unidos, dijo este viernes el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.

Ferreyros recordó en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú que el objetivo inicial de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, era acercarse en conjunto a Asia, además de los procesos de integración entre los cuatro países.

La ASEAN está formada por Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam, Birmania, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos y Tailandia, y solo los cuatro primeros están dentro del TPP.

El ministro comentó que en la reunión convocada por Chile en Viña del Mar el 14 y 15 de marzo para abordar el futuro del TPP "no se va a asumir ningún compromiso", porque solamente "consistirá en intercambiar ideas entre países amigos".

LE PUEDE INTERESAR --> Argentina quiere ser el puente que una la Alianza del Pacífico con Mercosur para potenciar el turismo en la región

Al encuentro han sido convocados los doce países firmantes del TPP, además de Colombia, Corea del Sur y China, el principal perjudicado si hubiera entrado en vigor el TPP.

Ferreyros afirmó que el TPP, cuyos suscriptores representan el 40 % de la economía mundial y casi un tercio de todo el flujo del comercio internacional, "ya no va más tal y como estaba pensado, porque sin Estados Unidos ya no es el mismo acuerdo, pero todavía no está enterrado".

"No está muerto de ninguna manera. Hay que tener paciencia y cautela. No hay apuro en moverlo porque fue un trabajo muy interesante", comentó.

El ministro indicó que el Gobierno peruano está ahora centrado en incrementar el número de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales con otros países como India, con cuyas autoridades se reunirán en las próximas semanas para sentar las bases de la negociación.

Destacó que por primera vez India aceptó negociar con un país latinoamericano un acuerdo integral de intercambio comercial, que incluye bienes, productos, servicios e inversiones, pues actualmente su tratado más amplio en la región incluye alrededor de 2.000 productos con Chile.

VEA TAMBIÉN --> Gobiernos de Argentina y Colombia abogan por profundizar vínculo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico

Ferreyros recordó que Perú tiene actualmente 19 tratados de libre comercio y señaló que hay interés por negociar acuerdos bilaterales con Indonesia, Nueva Zelanda y Australia.

Respecto al acuerdo comercial con Estados Unidos, Ferreyros afirmó que no se le pasa por la cabeza que el presidente estadounidense, Donald Trump, decida cancelarlo o modificarlo porque argumentó que es "el acuerdo comercial más moderno y beneficioso que tiene Estados Unidos".

Recordó que el intercambio comercial entre Estados Unidos y Perú en 2016 alcanzó 14.000 millones de dólares, con un superávit para el país norteamericano de 800 millones de dólares.

"No somos un blanco para ellos. Ambos ganamos. Nosotros compramos maquinaria y tecnología, activos que generan producción en Perú, y ellos son nuestro primer comprador de productos no tradicionales", agregó.

Ferreyros valoró que el encuentro que este viernes mantendrán el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, con Trump será "un primer acercamiento que traerá cosas nuevas y positivas" para ambos países.

Colaboración: EFE