Perú retira concesión de gasoducto a Odebrecht por incapacidad financiera

Perú resolvió terminar la concesión de un gasoducto valorado en 7.000 millones de dólares, que había entregado a un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, firma que admitió pago de sobornos, informó el lunes el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

Vea también: Colombia pedirá nulidad de contrato con Odebrecht por corrupción

"El proyecto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional (...). No han sido capaces de llevar adelante un proyecto porque el sistema financiero no cree en ellos", dijo el ministro Tamayo.

Colaboración AFP