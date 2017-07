Piloto del helicóptero que sobrevoló Caracas llamando a la rebelión aparece desde la clandestinidad: Este es su mensaje

A la medianoche de este martes fue difundido un nuevo video de Oscar Pérez, inspector agregado del Cicpc, quien sobrevoló Caracas en un helicóptero de ese cuerpo invocando la aplicación del artículo 350 de la Constitución que habla de la desobediencia contra el Estado.



El funcionario, sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol, a solicitud del gobierno que lo acusa de terrorista, asegura estar en Caracas en la clandestinidad y que continuará su lucha hasta que caiga el régimen de Maduro.



"Tuvimos un aterrizaje de emergencia en las costas de Vargas (donde fue encontrado el helicóptero) y duramos un trayecto largo atravesando el Waraira Repano pero ya nos encontramos nuevamente aquí; en Caracas, listos para la lucha férrea por la liberación de nuestra Patria", asegura.



Nuevamente Óscar Pérez invocó el artículo 350 de la Constitución y pidió a los venezolanos apegarse a éste.



Aseguró que la maniobra del sobrevuelo fue lograda "a la perfección y no hubo daño colaterales porque así fue programado , porque no somos unos asesinos como lo son ustedes; Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que enlutan a diario los hogares venezolanos".

Hablando en plural, aseguró que aplicará la segunda fase de "nuestro plan" y "con la planificación de nuestro esfuerzo en conjunto".



Se refirió también a quienes lo han criticado. "Hemos visto a muchos que opinan sentados, que dicen pero no hacen nada, y dicen que hemos hecho este levantamiento por ego, quiero preguntar si el ego es abandonar a nuestras familias, hijos, madres, nuestro entorno, abandonar todo lo material e irnos al anonimato por la convicción de liberar a nuestro pueblo. Estamos plenamente seguro de lo que estamos haciendo".



"Si debemos dar hasta nuestras vidas las entregaremos por el pueblo y lo estamos demostrando con hechos. Dejen de hablar, salgan a las calles a hacer, porque si de da esa Constituyente no habrá Venezuela, le habremos regalado nuestro país a los cubanos, y este cogollo pequeño de corruptos que se negocian nuestro pueblo, el destino y las geenraciones de relevo mediante el trago y el vicio".



"El momento es ahora, no mañana, para que así tengamos un nuevo amanecer. Somos una sola nación, pues representemos lo que somos", dijo.

Pérez mandó un mensaje a los jóvenes que luchan en las calles y les pidió permanecer con furia. "Estamos defendiendo nuestro futuro, estamos defendiendo nuestros derechos y nuestros deberes, estamos defendiendo nuestras banderas"



En otro reto al Gobierno dijo que participará en las próximas acciones de calle. "Estaremos también en las marchas y que activen la G2 y toda la inteligencia cubana porque estaremos defendiendo a nuestro pueblo porque no van a lograr los objetivos y tendrán que meter preso al país completo porque no podrán callar nuestra convicción y nuestra lucha. Saldremos a la calle y esteremos con ustedes, no están solos".



