¿Plan Zamora digital? Gobierno venezolano dice avanzar en una tecnología para regular medios electrónicos

El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez, criticó la cobertura que medios digitales venezolanos han ofrecido a las intensas protestas suscitadas en las últimas semanas contra el gobierno de Nicolás Maduro y adelantó que presentará una plataforma para regularlos.

“Pareciera que hay sectores de la oposición que están jugando a la guerra civil (…) ya adquirimos una tecnología, y dentro de poco vamos a empezar aplicar la ley con mayor eficacia en todo este ámbito de los medios electrónicos, porque todo país tiene derecho a la soberanía digital. Así como tenemos fronteras físicas, hay que tener fronteras digitales, no vas a meter en Francia el contenido que quieras, tampoco en Estados Unidos, ni China. Hay una soberanía, hay que hacerla respetar, sobre ese tema habrá noticias importantes”, dijo durante entrevista en Venezolana de Televisión la mañana de este jueves.

A su juicio, la libertad de expresión no es un derecho “absoluto”, al tiempo que exhortó a los periodistas a apegarse al código de ética de la profesión.



“A este país los medios de comunicación no lo van a incendiar. No van a ser los medios electrónicos, ni los medios convencionales los que nos van a llevar a los designios del Comando Sur de Estados Unidos que promueve una intervención en Venezuela”.

El año pasado, Méndez dijo que el régimen de Maduro adelantaba una regulación para redes sociales.

