PM condenados por hechos del 11 de Abril de 2002 tienen 10 años esperando recibir beneficios procesales

El diputado Edgar Zambrano (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, envió este miércoles una nueva carta, la número 136, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para exigir, esta vez, libertad para los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) condenados por los sucesos del 11 de Abril de 2002, quienes no han recibido ningún tipo de beneficio procesal, y los de la Policía de Chacao que tienen Boletas de Excarcelación desde hace 15 meses y aún se encuentran detenidos en la sede del Sebin, en el Helicoide.

En el marco de la presentación del Informe de Gestión de la comisión que preside el parlamentario explicó, a manera de ejemplo, que los funcionarios Marco Javier Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión, y Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 meses de prisión, ya tienen 14 años y 7 meses presos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, es decir, ya cumplieron más de la mitad y más de las tres cuartas partes de la pena, lo que los hace sujetos plenos de beneficios procesales.

“Además de haber permanecido encarcelados injustamente, todos estos funcionarios policiales han mostrado una conducta intachable dentro de la cárcel, no conforme con eso han trabajado y estudiado durante el tiempo de reclusión por lo tanto, al menos Marco Hurtado y Arube Pérez son merecedores del beneficio de libertad condicional “, indicó el parlamentario.

VER TAMBIÉN: Diputado Edgar Zambrano exige a Maduro poner en libertad a generales Baduel, Vivas y Lozada Saavedra

Zambrano recordó que el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio indica textualmente lo siguiente: “Podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio, a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o estudio, las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta”.

Agregó que de a acuerdo al cómputo de la pena, el cual conoce con exactitud el tribunal que lleva estas causas, los funcionarios Arube Pérez y Marco Hurtado, condenados a 16 y 17 años de prisión, pudieron haber recibido un Destacamento de Trabajo en el año 2007, es decir, que además de haber sido injustamente condenados a prisión tienen 10 años esperando un beneficio procesal.

“Todos los demás funcionarios que fueron condenados a 30 años de prisión por estos hechos, Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez y Luis Enrique Molina, también pudieron haber recibido beneficios, tales como destacamento de trabajo, régimen abierto o confinamiento, desde el año 2007”, indicó Zambrano.

Se conoció, de acuerdo a la información suministrada por los familiares de estos funcionarios, que todas estas solicitudes han sido reiteradamente introducidas ante el Tribunal Primero en Funciones de Ejecución del estado Aragua y aún se espera por su pronunciamiento.

Cabe destacar que a la carta enviada al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, se le anexó un trabajo especial redactado por el equipo de investigación de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y de una ficha técnica en la cual se describe el cómputo de la pena de cada procesado y qué beneficio le corresponde.

Otro caso de injusticia

El diputado Edgar Zambrano también se refirió a la injusticia que se ha cometido en contra de 14 funcionarios de la Policía de Chacao. En este sentido recordó que Venus Medina, Fred Mavarez, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Mora, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Darwin Herde y Eber Meneses fueron detenidos el pasado 20 de junio del año 2016 por estar supuestamente vinculados al asesinato del periodista Ricardo Durán Trujillo, hecho ocurrido el 19 de enero de 2016.

“El día 08 de agosto de 2016 el tribunal que conoce de la causa emitió Boleta de Excarcelación para todos esos funcionarios porque no se consiguieron pruebas en su contra, sin embargo todos siguen recluidos, bajo condiciones inhumanas, en la sede del Sebin, en El Helicoide” destacó Zambrano.

El parlamentario señaló que en esta misma condición se encuentran varios presos políticos del país porque la policía política, de manera insólita, no acata las decisiones emitidas por los tribunales de la República.

“Hasta el ciudadano Tarek William Saab, cuando ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, solicitó públicamente que aquellos ciudadanos detenidos con Boleta de Excarcelación emitidas por los tribunales fueran puestos en libertad y hasta los momentos eso no se ha cumplido”, dijo Zambrano luego de recordar que los funcionarios de la Policía de Chacao han realizado varias huelgas de hambre y hasta se han cocido los labios con el fin de exigir su libertad inmediata dado que no guardan ninguna relación con el hecho que le imputan y hasta los momentos su demanda no ha sido atendida.

Redacción NTN24 Venezuela Colaboración Prensa AN

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve