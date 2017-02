Polémica en Venezuela por Clásico Mundial de Béisbol: Grandeliga Asdrúbal Cabrera llama a Carlos Guillén "poco serio y falso"

El campocorto Asdrúbal Cabrera culpó de su exclusión de la nómina de 28 peloteros que representarán a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol al gerente general del equipo, el exjugador Carlos Guillén, a quien llamó "poco serio y falso".

"Yo no participaré en el Clásico ya que Carlos Guillén es lo más poco serio y falso que pueda existir como gerente", dijo Cabrera a través de una de sus redes sociales. También sugirió que el mánager del equipo, Omar Vizquel, se dejó influir al definir la plantilla. "Qué malo que Omar Vizquel, con todo el respeto que se merece, esté aceptando todo esto", dijo. "Vizquel me dijo que no sabía qué había pasado, que eso no era así, pero igual me quedé afuera", añadió el jugador.



Cabrera tuvo una discreta temporada con el madero defendiendo el campocorto de los Metropolitanos de Nueva York en 2016, con el que tuvo .280 de promedio al bate, con 62 remolques y 65 anotadas. Además, disparó 23 cuadrangulares y estafó 5 almohadillas.



Pero la carta de presentación del torpedero de 31 años es la defensa: solo cometió 7 errores en 2016, y a pesar de una lesión en la rodilla izquierda, se considera que no ha perdido alcance a la hora de 'fildear'.



Luego, Cabrera ofreció declaraciones al diario deportivo venezolano Meridiano y aseguró que su ausencia generó "molestias" entre los jugadores del equipo dirigido por el mánager Omar Vizquel. "(José) Altuve fue el primero que me llamó, me dio todo su apoyo, con Miguel Cabrera no he hablado, pero la mayoría me dio su apoyo (...), todos están molestos con lo que pasó", agregó.

Cabrera explicó que Carlos Guillén le propuso jugar solo contra lanzadores zurdos o "tarde en el juego", pero que no aceptó porque deseaba ser titular. "Yo no podía ir a ser banca (porque) este año seré agente libre. Además, Vizquel me dijo que íbamos a jugar todos, Guillén fue quien me sacó", insistió.



Con la ausencia de Cabrera, las paradas en corto serán hechas por Alcides Escobar y Freddy Galvis en el equipo venezolano, aunque este último puede cubrir otros puestos del cuadro interno.

Colaboración EFE

