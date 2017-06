Polémica por campaña publicitaria de la nueva película de la actriz Chloe Moretz

Una campaña publicitaria para la película de Chloe Moretz, llamada Zapatos Rojos y los Siete Enanos, adaptación de Blancanieves, ha generado polémica en las redes sociales, por cuenta del mensaje que envía.

Se trata de una valla en la que se lee el mensaje, “¿qué tal si Blancanieves ya no fuera hermosa y los siete enanos ya no fueran tan bajos?” y en el que se ven dos versiones de la protgansita de la historia, una flaca y otra gorda.

Una foto del afiche fue compartido por la modelo de talla grande Tess Holiday quien dijo, “¿cómo es que esto fue aprobado por un equipo de mercadeo? ¿Por qué está bien decirle a los jóvenes que ser gordo equivale a ser feo?”.

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? 🤔😏 @ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM

La respuesta de la actriz Chloe Moretz también se dio a través de la red social Twitter. Ella dijo: “ya he revisado el marketing de Zapatos Rojos, estoy tan horrorizada y enojada como todos, esto no fue aprobado por mí o por mi equipo”.

I have now fully reviewed the mkting for Red Shoes, I am just as appalled and angry as everyone else, this wasn't approved by me or my team